La millonaria cláusula que podría facilitar la salida de Haaland del Manchester City

Este miércoles, Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, aseguró en una entrevista con El Hormiguero TV que Erling Haaland vestiría la camiseta blanca si resultaba elegido en los próximos comicios del club, previstos para el domingo 7 de junio; sin embargo, desde el entorno del jugador y del Manchester City desmintieron rápidamente la existencia de cualquier hipotético acuerdo.

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.



“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.



Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

En esa misma línea, y a pesar de haber extendido su vínculo con los Citizens hasta 2034 a principios de 2025, distintas versiones aseguran que el goleador noruego conservaría una cláusula de salida que podría activarse una vez transcurrida una parte importante de su contrato.

Una cláusula que alimenta las especulaciones

Según Diario AS, la estipulación liberatoria permitiría la salida de Haaland mediante el pago de una cifra elevada -que inicialmente oscilaría entre los 150 y 180 millones de euros-, y que además disminuiría progresivamente a medida que avance la duración del contrato. Aunque desde el Manchester City negaron públicamente la existencia de esa condición, el debate sigue abierto.

La postura encaja con la filosofía que históricamente defendió Rafaela Pimenta, representante del futbolista: la empresaria siempre sostuvo que los jugadores deben conservar el control sobre su futuro profesional y contar con herramientas contractuales que les permitan elegir su próximo destino cuando consideren oportuno hacerlo.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Aunque la posibilidad de verlo en el Santiago Bernabéu genera expectativa, existen factores que complican cualquier operación futura. Haaland controla la totalidad de sus derechos de imagen, una condición poco habitual en la política deportiva del club español. A eso se suma el impacto económico que tendría su incorporación en un plantel que ya cuenta con salarios de primer nivel.

Más allá de las especulaciones contractuales, el delantero continúa consolidándose como una de las máximas referencias ofensivas desde su llegada al Manchester City. Su capacidad para marcar diferencias en los partidos más importantes y su regularidad frente al arco explican porqué cualquier novedad relacionada con su futuro genera cierta repercusión en el entorno de los principales clubes de Europa.

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