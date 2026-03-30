La molestia de Rafael Márquez con la afición de la selección mexicana

Este fin de semana y luego de meses de cierre con el fin de realizar las renovaciones de cara a la Copa del Mundo, el Estadio Azteca ha reabierto sus puertas. Esto se ha dado durante el duelo donde la selección mexicana se cruzó con su similar de Portugal la noche del pasado sábado 28 de marzo.

El encuentro no fue uno del todo brillante. Sin embargo, fue más reñido de lo esperado y el cero por cero en el marcador final lo confirma. Hubo igualdad tanto en el resultado, como en el trámite del encuentro. Donde la diferencia fue marcado, ha sido en la grada, por peculiar que pueda parecer, en favor de Portugal.

¡No le gustó! ❌❌

Así fue la reacción de Rafa Márquez durante los abucheos a la Selección Mexicanahttps://t.co/kmfSoAGkyT pic.twitter.com/7LeggTaBUc — MedioTiempo (@mediotiempo) March 29, 2026

Sobre el cierre del encuentro, la grada del Estadio Azteca coreaba el tradicional "ole" Sin embargo, lo hacían cuando el cuadro luso movía el balón de un lado del campo al otro. Lo anterior no se replicó cuando el conjunto mexicano tenía dominio tanto del balón como del encuentro.

Esta postura contraria de parte de la grada molestó a un personaje en particular, Rafael Márquez. El auxiliar técnico de Javier Aguirre se mostró tanto incrédulo como enojado al escuchar a los mexicanos presentes en el recinto de la capital del país "jugar" en contra de los suyos.

Mexico v New Zealand - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Al escuchar lo antes mencionado, Rafael dirigió la mirada hacia el resto del cuerpo técnico con el fin de esperar respuestas a lo que pasaba. Segundo después giró los ojos hacia el cielo y negó con la cabeza, señal de negación a lo sucedido en el coloso de Santa Úrsula.

Semanas atrás, fue el mismo Márquez quien ha pedido a la afición firma tregua e ir por el mismo camino cual uno mismo a meses del Mundial. Parece que las palabras del ex zaguero central del Barcelona no han generado el efecto deseado.