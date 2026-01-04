La noche soñada de Gonzalo García: hat-trick y protagonismo total en el Real Madrid

El 2026 comenzó de maravilla para Gonzalo García y es que en el encuentro entre el Real Madrid y el Real Betis de esta Jornada 18 de LaLiga ya marcó en tres ocasiones, la primera al minuto 20 del encuentro con un remate de cabeza, la segunda al 50 con un golazo de volea y por último un taquito dentro del área para hacer un hattrick perfecto.

Cuando se confirmó que Kylian Mbappé no estaría en el campo por un esguince en la rodilla derecha que lo tendrá alejado de la actividad por un tiempo, el delantero español fue considerado para ser titular, apenas por segunda ocasión desde que llegó al primera equipo y ya aprovechó esta ocasión para marcar su primer triplete en la historia.

El conjunto merengue se fue al frente apenas comenzó el segundo lapso en búsqueda de hacer más goles y fue así que apareció una jugada por la banda derecha en la que Federico Valverde vio el movimiento de García a las afueras del área, le sirvió la esférica y este la bajó de pecho, y sin titubear, disparó de volea con pierna derecha para batir el marco defendido por Álvaro Vallés del conjunto bético.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETIS | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Sin embargo, ahí no pararía esto y es que en el 82' volvió a aparecer el canterano con un tanto épico. Arda Güler desbordó por la banda izquierda quitándose la marca rival, sirvió la pelota para el español que con mucha astucia empujó la esférica con un taquito sin ver de pierna zurda y así puso el cuatro goles por uno de manera momentánea.

La última ocasión que se dio un hito de esta manufactura (hattrick perfecto) fue en el 2018 cuando Cristiano Ronaldo le marcó en tres ocasiones a la Real Sociedad, de igual forma un año más tarde Rodrygo repitió esto pero en aquella ocasión en la UEFA Champions League frente al Galatasaray.