La nueva opción del Manchester City para ser reemplazo de Pep Guardiola

Hoy mismo el Manchester City está en la carrera de poder ganarlo todo en Inglaterra. Se han llevado ya la Copa de la Liga, están en las semifinales de la FA Cup y de nueva cuenta, dependen de sí mismo para poder ganar la Premier League luego de la más reciente caída del Arsenal.

Pese a ello, incertidumbre del futuro se mantiene dentro del equipo. No está del todo claro si Pep Guardiola se mantendrá como entrenador o no luego del verano. Siendo el caso, el área deportiva ya valora opciones de reemplazo en caso de emergencia, sumando dentro de su lista un nombre que gana valor en Europa.

¿EL HEREDERO DEL TRONO EN EL CITY? 🏗️🏙️



Manchester City ya planifica el futuro sin Pep Guardiola y el nombre de Cesc Fàbregas suena con fuerza en las oficinas del club. La dirigencia habría tenido charlas internas para considerarlo como el sucesor a largo plazo.



Tras su gran… pic.twitter.com/bT9m4wo0Pd — 365Scores (@365ScoresApp) April 15, 2026

El técnico en cuestión es Cesc Fabregas. Si bien el hoy entrenador del COMO no fue dirigido directamente por Pep, se entiende que el fútbol que desarrolla es similar al de Guardiola. El catalán ha formado un proyecto enorme dentro de Italia con su actual club, llevándoles desde la segunda a la Serie A y hoy, luchando por plaza de la Champions League.

Cesc es un promotor del buen juego y en el City ese el perfil de entrenador que se busca en caso de que Guardiola decida dar un paso al costado. Pese al interés, es clave señalar que de momento no ha habido ningún tipo de acercamiento ni con el entorno del entrenador, ni mucho menos con la gente del COMO.

FBL-ITA-SERIEA-COMO-INTER | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

Por más atractivo que puede sonar el apellido Fabregas, la opción número uno para heredar las glorias de Guardiola sigue siendo Enzo Maresca, con quien sí ha habido contactos.

Enzo fue por años el asistente número uno de Pep en el City. Sabe lo que tiene que mandar al campo, así como lo que espera el club. Esa es una enorme ventaja que posee el italiano sobre Cesc.