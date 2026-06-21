La oferta del Real Madrid por Olise tiene fecha

Una de las grandes novelas del mercado de fichajes será sin lugar a dudas la de Michael Olise y el Real Madrid: el Bayern Múnich no quiere saber nada con venderlo, pero el Merengue está obsesionado con sumarlo a sus filas y no se dará por vencido.

Según informó el periodista Miguel Serrano, el Madrid presentará una oferta al Bayern dentro de dos o tres semanas, y la misma se espera que sea de 150 millones de euros. El Merengue ya se aseguró a futbolistas como Bernardo Silva, Marc Cucurella y está próximo a oficializar a Denzel Dumfries. En el radar también aparece Enzo Fernández.

Cabe recordar que Herbert Hainer, presidente del club alemán, tuvo declaraciones contundentes sobre el asunto en diálogo con BILD: "Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta por Olise, algo que no ha ocurrido hasta ahora, puede ahorrarse la molestia. Es jugador del FC Bayern y tiene un contrato a largo plazo. Y nosotros no somos un club vendedor".

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Daniela Porcelli/GettyImages

En la temporada que acaba de terminar jugó 52 partidos, con 22 goles anotados y 31 asistencias repartidas, siendo la segunda máxima figura del equipo solamente por detrás del goleador inglés Harry Kane en el equipo que se consagró tanto en la Bundesliga como en la DFB Pokal.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos jugando el Mundial 2026 con Francia, donde fue titular y jugó los 90 minutos del primer partido de la fase de grupos ante Senegal en Nueva Jersey. En el mismo brindó dos asistencias para la victoria 3-1 de Les Bleus. El próximo lunes jugará ante Irak, mientras que cerrará la primera instancia ante Noruega el viernes venidero.

A esta hora son segundos del grupo I de la Copa del Mundo y jugarían en 16avos de final frente a Costa de Marfil, que los venció antes del Mundial en un amistoso celebrado en Lille. De mantenerse este cuadro, podrían medirse con Brasil en octavos.