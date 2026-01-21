La opción mexicana que maneja Monterrey para llenar la inminente salida de Berterame

La directiva de Monterrey mantiene activo el radar ante una salida que ya se perfila como inevitable. La inminente transferencia de Germán Berterame a la MLS obliga a acelerar decisiones, priorizar perfiles disponibles y explorar alternativas realistas que permitan cubrir un hueco ofensivo sensible en plena competencia.

El movimiento hacia Inter Miami avanza a ritmo firme y, con ello, la urgencia de Rayados por encontrar un reemplazo funcional. El cuerpo deportivo entiende que no se trata solo de nombre, sino de encaje inmediato, experiencia en la liga y margen de negociación en un mercado apretado.

. @alanpulido es el objetivo de @Rayados, ante la inminente baja de Germán Berterame🇲🇽✍🏻 pic.twitter.com/9YogqyQrNl — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) January 21, 2026

En ese contexto, el nombre de Alan Pulido apareció sobre la mesa. No es la primera opción del club, pero sí una de las más accesibles. Su situación contractual y deportiva lo colocan como alternativa viable cuando las ventanas se cierran y el tiempo apremia.

Pulido atraviesa un momento complejo con Chivas. El delantero ha quedado borrado del proyecto, sin continuidad ni rol definido, lo que abre la puerta a una salida negociada. Para Monterrey, ese escenario reduce barreras y permite explorar una incorporación de corto plazo.

La lectura interna es clara: dentro del mercado local hay pocas piezas disponibles con experiencia probada y conocimiento del entorno. Pulido cumple con esos requisitos y, además, representa una opción manejable tanto en lo económico como en los tiempos de cierre, dos factores determinantes para Rayados.

Chivas v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Las gestiones, por ahora, se han iniciado de manera directa con el jugador. No hay negociación formal entre clubes en esta etapa, una señal de cautela y análisis. Monterrey busca entender la disposición del atacante antes de avanzar en estructuras contractuales o fórmulas de traspaso.

Si bien el club mantiene otras carpetas abiertas, la realidad del mercado empuja a priorizar lo accesible. Pulido no encabeza la lista ideal, pero sí destaca por su disponibilidad inmediata, conocimiento de la liga y capacidad para asumir un rol que hoy queda vacante tras la salida de Berterame.

En Rayados saben que el margen de error es mínimo. Reemplazar a un goleador en plena temporada exige pragmatismo. Alan Pulido, sin ser el plan A, emerge como una solución posible en un tablero cada vez más reducido, donde el tiempo manda y la urgencia define decisiones.