La posible alineación de Alemania para enfrentar a Finlandia

Las selecciones comienzan sus últimos preparativos de cara al Mundial 2026 y buscarán llegar a Norteamérica con rodaje para mostrar su mejor cara en la competencia. Este domingo, Alemania será anfitriona de Finlandia en un amistoso donde Julian Nagelsmann probará variantes con el objetivo de comenzar a diagramar las que utilizará en el debut frente a Curazao en Estados Unidos.

La posible alineación de Alemania

Florian Wirtz, Alemania | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

POR: Oliver Baumann - Alemania le demanda elevar su nivel, pero no será más que su propia exigencia para poder ganarse la titularidad durante el mundial y estar por encima de Manuel Neuer. La excelencia de la defensa a veces le da más respiro durante los partidos, aunque cuando se lo necesita responde.

LD: Joshua Kimmich - Es el capitán del equipo y no por nada. Si tiene que dejar el cuerpo en la cancha, lo hace. Va de lleno a cada duelo y corre por toda la cancha.

DFC: Jonathan Tah - Expertise y presencia física. El central despeja toda pelota que pase por su área y va al choque para recuperar y salir rápidamente con el mediocampo.

DFC: Nico Schlotterbeck - Su problema es desesperarse. Cuando el partido está tranquilo, saca la pelota con elegancia; cuando se apura, puede cometer errores que terminan en situaciones de peligro.

LI: David Raum - Le gusta jugar hacia adelante y conectar con los volantes y delanteros para asistirlos. Eso no quiere decir que no cumpla su rol como zaguero, de hecho, cuando la situación apremia es de los primeros en retroceder y despejar para mantener a su equipo a salvo.

MC: Leon Goretzka - El ex mediocampista del Bayern Múnich tiene la característica de conectar bien con el compañero que le pongan al lado, sin importar quien sea y eso, de base, ya es un plus. Los errores que pueda cometer se tapan con su nivel de producción en cada partido.

MC: Angelo Stiller - Juega con tranquilidad. No es el jugador que más destaque y aun asi es de los más necesarios. Se mueve con mucha seguridad, que la transmite al resto del plantel.

MC: Leroy Sané - El volante del Galatasaray es el comodín de Nagelsmann. Sabe que, ingrese en el momento que sea, genera un cambio de ritmo en el equipo. Perfila para ser titular en esta última prueba antes del desafío mundialista.

DC: Jamal Musiala - Totalmente recuperado de la durísima lesión que sufrió un año atras y, con la ausencia de Serge Gnabry, el delantero del Bayern tiene la oportunidad de su vida para demostrar que merece su lugar entre los titulares.

DC: Florian Wirtz - Nagelsmann podría sorprender con un movimiento en el tablero en el que el jugador del Liverpool ocuparía la posición de falso 9. No sería nada nuevo para el delantero, que ya se desempeñó en ese puesto durante su paso por el Bayer Leverkusen, y lo hizo muy bien.

DC: Lennart Karl - Nick Woltemade podría descansar y, por otro lado, Kai Havertz no termina de brillar en la selección. El resultado le viene como anillo al dedo al delantero, que busca resaltar entre sus compañero y repetir lo que mostró en el amistoso de marzo contra Suiza, donde marcó su primer gol con la camiseta alemana.

Así se vería la formación de Alemania (4-3-3)

Portero: Oliver Baumann

Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum

Mediocampistas: Leon Goretzka, Angelo Stiller, Leroy Sané

Delanteros: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lennart Karl

Así se vería la formación de Finlandia (3-5-2)

Oliver Antman, Finlandia | SOPA Images/GettyImages

Portero: Lukás Hrádecky

Defensas: Nikolai Alho, Ville Koski, Tony Miettinen

Mediocampistas: Naatan Skyttä, Anssi Suhonen, Adam Markhiyev, Leo Walta, Juho Lähteenmäki

Delanteros: Joel Pohjanpalo, Oliver Antman