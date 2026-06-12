La posible alineación de Brasil para enfrentar a Marruecos

Poco a poco, la idea de Carlo Ancelotti va tomando forma y la selección de Brasil está lista para disputar su primer partido del Mundial 2026. No será una tarea sencilla, ya que le toca enfrentar a Marruecos, que terminó cuarto en Qatar 2022 y llega con una ambición muy grande.

El DT italiano probó muchísimas variantes en estos últimos amistosos para dar con el equipo correcto y espera que los jugadores elegidos le respondan dentro de la cancha.

La posible alineación de Brasil

Vinícius Jr., Brasil | Xinhua News Agency/GettyImages

POR: Alisson Becker - Vuelve el dueño del arco y Brasil gana mucha más autoridad en el fondo. Contra Egipto casi no tuvo trabajo y fue reemplazado por Weverton en el segundo tiempo. No habría inconvenientes para que no sea el arquero titular a lo largo del torneo.

LD: Wesley França - Todo dependerá de su recuperación. Contra Egipto daba profundidad en cada jugada hasta que una lesión lo sacó con lágrimas. Si llega en condiciones, Ancelotti tiene un lateral que viene ganando terreno y le da seguridad al equipo.

DFC: Marquinhos - Se complicó solo en el último amistoso y justamente por eso este debut puede servirle para volver a su zona de confort. Brasil necesita su mejor versión en este Mundial.

DFC: Gabriel Magalhaes - Entra para poner el cuerpo en una defensa que necesita más firmeza. Tiene el perfil ideal para este partido contra Marruecos, a quienes tendrá que bloquear desde el primer minuto para mantener a salvo al equipo.

LI: Alex Sandro - Experiencia en la zaga. El defensor del Flamengo se cierra para evitar ingresos indeseados y se conecta con el mediocampo para la generación de juego ofensivo.

MC: Casemiro - Volvió a parecer Casemiro y eso, para Brasil, ya es un montón. Contra Panamá marcó y asistió, mientras que contra Egipto trabajó mucho cuidando la espalda del equipo. Es un comodín que a Ancelotti le sirve.

MC: Bruno Guimaraes - Tuvo un primer tiempo excepcional en el partido del sábado pasado y su gol nació de leer una demora rival antes que nadie. Cuando tiene libertad, Brasil se acerca con más facilidad al arco rival.

MP: Raphinha - Trabaja para evitar que el equipo se meta en problemas, y además juega con los delanteros, hasta se involucra el mismo en las jugadas como lo hizo con Endrick contra los Faraones. Ancelotti lo tiene en cuenta por su dinamismo.

MP: Lucas Paquetá - Todo apuntaría a que sería titular en el debut mundialista. Demostró que merece un lugar en el once por su nivel de juego y por el hambre de gloria. Ancelotti confió en el para ingresar en el primer amistoso y más todavía para entrar desde el inicio en el segundo.

MP: Vinícius Jr. - De cierta forma el delantero del Real Madrid es un titular indiscutido. Tendría que cometer un error muy grave para que el DT no lo tenga en cuenta. Y, si bien no siempre decide bien, cuando tiene la pelota en los pies ya impone respeto y temor a los rivales.

DC: Igor Thiago - Le ganaría la titularidad a Gabriel Martinelli. Tuvo una temporada increíble en el Brentford y quedó entre los máximos goleadores de la Premier League con 22 tantos, solo detrás de los 27 de Erling Haaland. Si afina el último toque, puede ser el delantero que le dé a Brasil muchas alegrías.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimaraes

Mediapuntas: Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr.

Delantero: Igor Thiago

Así se vería la formación de Marruecos (4-3-3)

Achraf Hakimi, Marruecos | LEONARDO MUNOZ/GettyImages

Portero: Yassine Bounou

Defensas: Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui

Mediocampistas: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz

Delanteros: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

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