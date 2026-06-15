La posible alineación de Francia para enfrentar a Senegal

Los campeones del mundo en 2018 y subcampeones en 2022 no tendrán un debut sencillo en Norteamérica. Francia viajará a Nueva Jersey para enfrentar a Senegal, que viene de coronarse campeón de la Copa Africana en 2025.

Los franceses son favoritos para llegar lejos en este Mundial y ellos, mejor que nadie, saben que tienen mucho que demostrar. También entienden que la competencia se juega partido a partido y que deberán adaptar su plan a cada rival que aparezca en el camino.

La posible alineación de Francia

Kylian Mbappe, Francia | FRANCK FIFE/GettyImages

POR: Mike Maignan - Heredar el arco de Francia es una presión tremenda. Es tomar el lugar que Hugo Lloris hizo propio y le dio a su selección tantas alegrías. Maignan, de todas formas, asumió esa responsabilidad y viene respondiendo bien.

LD: Jules Koundé - Se adaptó al puesto de lateral a pesar de que al Barcelona había llegado para ser central. Es un comodín táctico que entiende de todas las posiciones de la zaga por lo que puede entenderse mejor con el resto de sus compañeros.

DFC: William Saliba - Francia recupera a uno de sus mejores centrales. A pesar de arrastrar un problema en la espalda que ya le trajo problemas, el defensor pudo entrenarse a la par de sus compañeros y perfila para ser titular este martes.

DFC: Dayot Upamecano - El defensor del Bayern Múnich se adapta a lo que el partido necesite. Si tiene que ir hacia adelante lo hace, y si tiene que correr a toda velocidad para defender también está. Tiene la (mala) tendencia a arriesgarse con las salidas, pero a la vez son esas mismas las que le aportan un diferencial a las jugadas.

LI: Theo Hernández - Dejó el fútbol europeo para jugar en Arabia y tuvo una buena temporada allí, tanto que se ganó una nueva convocatoria mundialista. Es un lateral ofensivo, que disfruta de acompañar al equipo cuando ataca y también de el mismo involucrarse ahi.

MC: N'Golo Kanté - Es la calma que el equipo necesita y por eso sería titular en lugar de Aurelien Tchouamení. La madurez le dio más sabiduría a la hora de elegir cuándo aparecer y en qué jugadas poner toda su energía.

MC: Adrien Rabiot - Es, junto a Kanté, el jugador que pone la mente fría y ordena al equipo desde atrás. Cuando se lo requiere avanza un poco más para conectarse con los mediapuntas o para abrir la cancha en las jugadas que asi lo requieran.

ED: Michael Olise - Viene de firmar un triplete contra Irlanda del Norte. Está perfilado a ser una de las revelaciones del Mundial y, especialmente de una selección francesa repleta de estrellas. Tuvo una temporada brillante en el Bayern y espera poder tenerla también con les Bleus.

MP: Désiré Doué - Uno de los jugadores jóvenes que prometen sorprender a lo largo de la competencia. A Doué le alcanza con que le llegue la pelota a los pies para cambiar la energía del partido. Además, viene con la alegría de este debut mundialista y de haber ganado la Champions con el PSG, torneo en el que marcó cinco goles.

EI: Kylian Mbappé - Mbappé llega al Mundial con 98 partidos y 56 goles en la selección de Francia, a uno del récord de Olivier Giroud. Tuvo una serie de polémicas en la previa de la Copa del Mundo, pero pareciera que no afectan su nivel. Además, en las entrevistas previas a este primer encuentro, afirmó que asumirá un rol mixto, en el que será el atacante de siempre, pero también habrá un Mbappé más defensivo.

DC: Ousmane Dembélé - El esfuerzo de todos estos años dio sus frutos. Dos Champions consecutivas y un Balón de Oro encima, Dembélé llega a este Mundial desde otro lugar. Asume un papel de líder en el campo de juego que denota su confianza y madurez. Lleva 7 goles con la camiseta de Les Blues, y quiere marcar muchos más en Norteamérica.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández

Mediocampistas: N'Golo Kanté, Adrien Rabiot

Mediapuntas: Michael Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé

Delantero: Ousmane Dembélé

Así se vería la formación de Senegal (4-2-3-1)

Sadio Mane, Senegal | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Portero: Édouard Mendy

Defensas: Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs

Mediocampistas: Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye

Mediapuntas: Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Sadio Mané

Delantero: Nicolas Jackson