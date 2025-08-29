La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Alavés en la jornada 3 de LaLiga 2025/26

El Atlético de Madrid se desplazará a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés en la tercera jornada de LaLiga 2025/26. El equipo de Simeone pretende prolongar su buen inicio de campeonato con otra victoria, mientras que los vitorianos tratarán de hacerse respetar ante su afición y sumar puntos importantes. Será un duelo entre la fiabilidad defensiva rojiblanca y la intensidad competitiva de los babazorros.

A continuación les dejamos con las posible alineaciones para este partido.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: JAN OBLAK – El portero esloveno sigue siendo la muralla infranqueable del Atlético. Su presencia bajo palos otorga seguridad absoluta a la zaga rojiblanca. Con su envergadura, capacidad de colocación y reflejos felinos, Oblak es garantía de puntos y mantiene intacto su estatus como uno de los mejores guardametas del mundo.

LD: MARCOS LLORENTE – Aunque habitualmente desempeña roles más ofensivos, Simeone ha confiado en Llorente para ocupar el lateral derecho en este duelo. Su velocidad, potencia física y capacidad de recorrido lo convierten en un jugador ideal para darle amplitud al equipo y al mismo tiempo reforzar la solidez defensiva en la banda.

DFC: ROBIN LE NORMAND – El central internacional español aporta serenidad y jerarquía en el eje de la defensa. Le Normand es un especialista en el juego aéreo y destaca por su inteligencia táctica, lo que le permite anticiparse a los delanteros rivales. Su inclusión en el once refuerza la idea de un Atlético sólido desde atrás.

DFC: DAVID HANCKO – El eslovaco ha encajado perfectamente en la dinámica del equipo. Hancko combina contundencia con una buena salida de balón, lo que lo convierte en una pieza fundamental en el esquema de Simeone. Su capacidad para corregir y su polivalencia le otorgan un rol muy importante en esta temporada.

LI: MATTEO RUGGERI – El italiano es una de las apuestas jóvenes del club y tendrá la responsabilidad de ocupar el lateral izquierdo. Ruggeri ofrece garra, entrega y un perfil ofensivo que le permite sorprender con sus incorporaciones al ataque. Este tipo de partidos son claves para afianzarse en la plantilla.

MD: GIULIANO SIMEONE – El hijo del técnico rojiblanco se ha ganado su sitio a base de trabajo y sacrificio. Giuliano combina intensidad con calidad en el manejo del balón, y su polivalencia le permite adaptarse a diferentes roles en la medular. En este partido será clave para presionar y romper líneas rivales.

MC: JOHNNY CARDOSO – El estadounidense es un pulmón en el centro del campo. Con un gran despliegue físico, Cardoso es el encargado de recuperar balones y dar equilibrio al mediocampo. Su capacidad para abarcar terreno lo convierte en un aliado fundamental de la defensa y un apoyo constante en la transición ofensiva.

MC: PABLO BARRIOS – El canterano sigue consolidándose como una de las grandes promesas del Atlético. Barrios aporta frescura, técnica y visión de juego, siendo un enlace perfecto entre la defensa y los delanteros. Su capacidad para distribuir con criterio y llegar desde segunda línea lo hace indispensable en este esquema.

MI: THIAGO ALMADA – El argentino es la brújula creativa del equipo. Almada destaca por su calidad en el último pase, su regate en espacios reducidos y su capacidad para generar desequilibrio. En un partido donde el Atlético llevará la iniciativa, su visión será fundamental para abrir la defensa del Alavés.

DC: ALEXANDER SØRLOTH – El delantero noruego será la referencia aérea del equipo. Con su corpulencia, potencia y capacidad de remate, Sørloth es una amenaza constante para las defensas rivales. Además, su capacidad para fijar centrales abre espacios que sus compañeros pueden aprovechar.

DC: JULIÁN ÁLVAREZ – El argentino complementa a Sørloth con su movilidad, velocidad y olfato goleador. Julián es un delantero incansable que presiona, genera peligro con sus diagonales y sabe aparecer en los momentos clave. Su sociedad con Almada promete ser una de las armas ofensivas más letales del equipo.

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Almada

Delanteros: Sorloth, Julián Álvarez

Así se vería la alineación del Alavés (4-2-3-1)

Portero: Sivera

Defensas: Parada, Garcés, Tenaglia, Jonny Otto

Centrocampistas: Aleñá, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Guridi, Carlos Vicente

Delantero: Toni Martínez

