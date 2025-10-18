La posible alineación del Barcelona para enfrentar al Girona

Luego de detener las acciones debido a la Fecha FIFA, LaLiga está lista para reanudar la temporada y hoy, sábado 18 de octubre, el Barcelona recibe la visita del Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic, buscando una victoria para poderse hacer con la cima, siempre y cuando el Real Madrid caiga en su respectivo compromiso.



El último compromiso de los culés fue contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, recibiendo una dolorosa derrota 4-1 tras las dianas del chileno Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y el nigeriano Akor Adams, con el inglés Marcus Rashford poniendo el único tanto de la visita. Con esta caída, el Barça se quedó en el segundo lugar de la tabla con 19 puntos.



Con respecto a los Tossuts, vienen de hacerse con tres unidades muy valiosas al doblegar 2-1 al Valencia, con anotaciones del ucraniano Vladyslav Vanat y Arnau Martínez, sin embargo, se quedaron con nueve por las expulsiones de Iván Martín y Alejandro Francés. No obstante, los rojiblancos son antepenúltimos de la clasificación con seis unidades.



En La Masía hay preocupación porque el técnico alemán Hansi Flick tiene varios lesionados: Gavi Páez, Lamine Yamal, Joan García, el brasileño Raphinha Dias, Dani Olmo y el polaco Robert Lewandowski, dejando en duda a Ferran Torres y con la posibilidad de que Fermín López esté listo para aparecer ante el Girona.



Aquí está la posible alineación del Barcelona para el encuentro:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL BARCELONA:

Hansi Flick | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Wojciech Szczesy – Con las lesiones del alemán Marc-André ter Stegen y Joan García, el polaco no tiene competencia bajo el arco, aunque de cualquier forma, se encuentra en buen nivel.

Defensa: Pau Cubarsí – Ha disputado seis de los ocho cotejos de la temporada. Puede adaptarse tanto en la central izquierda como en la derecha, contando con buena anticipación y posición.

Defensa: Ronald Araujo – El uruguayo se perfila para aparecer de inicio. Con su 1.91 metros de altura es importante para el juego aéreo. Sabe muy bien en que lugar colocarse para anticipar al rival.

Lateral izquierdo: Gerard Martín – Está la opción de colocar a Alejandro Baldé, pero Hansi Flick ha apostado por el polivalente futbolista. Es difícil superarlo en los duelos mano a mano.

Lateral derecho: Jules Koundé – Ya es un habitual en el esquema culé, siendo partícipe de todos los duelos. Destaca por su velocidad y habilidad con la pelota.

Pivote: Marc Casadó – El encargado de iniciar las jugadas desde abajo. Pese a que tiene habilidades para generar el juego, sus tareas son más defensivas.

Mediocentro: Frenkie De Jong – El neerlandés es de esos jugadores que tiene que aparecer cada semana sí o sí, ya que cuenta con un toque privilegiado y buena visión de campo.

Mediocentro: Pedri González – Está convertido en el motor del mediocampo. Ha jugado todos los cotejos, sumando el 97 por ciento de los minutos, aportando un tanto y una asistencia.

Extremo izquierdo: Alejandro Baldé – Con Ferran Torres como duda y sin Yamal, Raphinha y Lewandowski, el lateral, que cuenta con atributos ofensivos, sería convertido en extremo, una posición que no desconoce.

Extremo derecho: Roony Bardghji – Con tantos lesionados en el ataque, el sueco entrará al quite para buscar hacer daño por dicho costado. El zurdo tiende a recordar hacia adentro con tal de colocarse frente al arco.

Delantero: Marcus Rashford – El inglés sería el ‘9’, aparte pese a la derrota pasada, convirtió su primer tanto con la casaca blaugrana. Aparte de su olfato goleador, ya aportó cuatro asistencias.

Marcus Rashford | Fran Santiago/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Barcelona (4-2-3-1):



Portero: Wojciech Szczesy

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Jules Koundé

Mediocampistas: Marc Casadó, Frenkie de Jong, Pedri González

Delanteros: Alejandro Baldé, Roony Bardghji, Marcus Rashford

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL GIRONA (3-5-2):

Axel Witsel y Arnau Matínez | Alex Caparros/GettyImages

Portero: Paulo Gazzaniga

Defensas: Daley Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón

Mediocampistas: Álex Moreno, Bryan Gil, Portu Manzanera, Axel Witsel, Arnau Martínez

Delanteros: Vladyslav Vanat, Yáser Asprilla