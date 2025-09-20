La posible alineación del Liverpool vs Everton por la jornada 5 de la Premier League 2025/26

El objetivo del Liverpool para esta temporada es claro: competir hasta el final en todos los frentes. Y por el momento, lo viene cumpliendo. En la Premier League lleva conseguido 12 puntos en los cuatro encuentros disputados, y ahora va en búsqueda de la quinta victoria.

Para eso, antes deberá enfrentarse a un Everton que irá dispuesto a complicarles las cosas. A continuación te dejamos cómo sería la posible alineación de los Reds.

La posible alineación del Liverpool por la Premier League

POR: ALISSON – El brasileño sigue siendo el dueño absoluto del arco en Anfield. Su capacidad para mantener la calma en situaciones límite, sus reflejos y su habilidad para jugar con los pies lo convierten en un guardameta de élite. Alisson aporta seguridad y liderazgo desde atrás, siendo pieza clave para sostener la solidez defensiva del equipo de Arne Slot.

LD: JEREMIE FRIMPONG – El lateral neerlandés llegó para revolucionar la banda derecha. Frimpong destaca por su velocidad, su constante proyección ofensiva y su capacidad para sorprender en el uno contra uno. Es un arma extra en ataque que no descuida su compromiso defensivo, aportando equilibrio en una zona clave del campo.

DFC: IBRAHIMA KONATÉ – El francés se ha consolidado como uno de los centrales más fiables del conjunto red. Su fortaleza física, juego aéreo dominante y buena salida de balón le convierten en un socio ideal para Van Dijk. Konaté será el encargado de aportar contundencia en los duelos y de neutralizar a los delanteros rivales más peligrosos.

DFC: VIRGIL VAN DIJK – El capitán y líder de la defensa. Van Dijk combina elegancia, fuerza y lectura de juego como pocos. Su jerarquía en el área y capacidad para ordenar la zaga lo convierten en un jugador imprescindible. Además, es un peligro constante en las jugadas a balón parado gracias a su potencia en el cabezazo.

LI: ANDREW ROBERTSON – El escocés mantiene su estatus como uno de los laterales izquierdos más completos del mundo. Robertson combina garra, entrega y calidad ofensiva, siendo clave tanto en defensa como en ataque. Sus centros precisos y su energía inagotable lo hacen vital para el juego ofensivo del Liverpool.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Marc Atkins/GettyImages

MC: RYAN GRAVENBERCH – El joven neerlandés ha dado un salto de calidad en el centro del campo. Con buen manejo de balón, llegada desde segunda línea y capacidad física, Gravenberch aporta frescura y dinamismo en la medular. Su evolución será crucial para darle mayor verticalidad al juego del equipo.

MC: DOMINIK SZOBOSZLAI – El húngaro es el motor creativo del mediocampo. Con un golpeo de balón prodigioso, visión de juego y capacidad para romper líneas con sus pases o disparos, Szoboszlai se ha convertido en una pieza diferencial. Su talento le permite marcar la diferencia tanto en el juego estático como en las transiciones rápidas.

ED: MOHAMED SALAH – La estrella egipcia sigue siendo el referente ofensivo del Liverpool. Su velocidad, regate y capacidad goleadora lo convierten en un atacante temible para cualquier defensa. Salah es garantía de desequilibrio constante y mantiene su rol de líder en la delantera, aportando goles y asistencias en cada temporada.

MCO: FLORIAN WIRTZ – La gran joya alemana llega para aportar creatividad y talento en la zona de tres cuartos. Wirtz destaca por su visión, inteligencia táctica y habilidad para filtrar pases en espacios reducidos. Con apenas 22 años, está llamado a ser una de las piezas más influyentes del nuevo Liverpool.

EI: CODY GAKPO – El neerlandés aporta potencia y versatilidad en el frente de ataque. Gakpo puede jugar tanto por banda como en el centro, aprovechando su zancada, regate y disparo desde media distancia. Su capacidad para asociarse y desbordar lo hacen un recurso clave para desequilibrar defensas cerradas.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Ryan Pierse/GettyImages

DC: ALEXANDER ISAK – El delantero sueco ha llegado para liderar la ofensiva red. Isak combina altura, movilidad y una definición letal, lo que lo convierte en un atacante muy completo. Su capacidad para generar espacios y anotar en distintas situaciones será fundamental para el Liverpool en su lucha por todos los títulos.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3 -1)

Portero: Alisson

Defensas: Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson

Centrocampistas: Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo

Delanteros: Isak

Así se vería la formación del Everton (4 -2 -3-1)

Portero: Pickford

Defensa: O'Brien, Tarkowski, Keane, Garner

Centrocampistas: Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish;

Delanteros: Beto