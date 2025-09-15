La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse vs Olympique Marsella en la jornada 1 de la Champions League
Con su once de gala y las gradas llenas de fans, el Real Madrid arrancará este martes su camino en la UEFA Champions League tras lo que fue una mala temporada, en la que tuvieron una pálida presentación en la etapa de liguilla.
La posible alineación del Real Madrid
POR: Thibaut Courtois – El belga vuelve a la titularidad como el gran referente bajo palos. Tras superar los problemas físicos de la temporada pasada, Courtois se erige nuevamente como uno de los mejores arqueros del mundo.
LI: Álvaro Carreras – La frescura y energía del lateral izquierdo empiezan a hacerse notar en el equipo. Carreras aporta recorrido, intensidad y solvencia defensiva, cualidades que equilibran el juego cuando Vinicius se proyecta al ataque. Su capacidad de sacrificio lo convierte en un socio clave para el brasileño en el carril izquierdo.
DFC: Dean Huijsen – El joven español de 20 años representa la apuesta de futuro del club. Pese a su corta edad, demuestra madurez y solidez en cada intervención. Su buena salida de balón y capacidad para anticipar lo convierten en el complemento ideal de Militao, consolidando una dupla de presente y proyección para el Real Madrid.
DFC: Éder Militao – El brasileño sigue siendo el pilar de la defensa blanca. Combina potencia, velocidad y contundencia en el uno contra uno, características que lo convierten en un muro difícil de superar. Su capacidad en el juego aéreo y su liderazgo en la zaga son vitales para sostener la estructura defensiva.
LD: Dani Carvajal - El experimentado lateral por derecha regresa tras una dura lesión de rodilla y tendrá que competir por la titularidad con Trent Alexander-Arnold, uno de los fichajes de este mercado. Es intenso en la marca, rápido al achicar espacios y sólido en los duelos individuales. Suele anticipar bien y tiene gran capacidad para recuperar tras pérdida gracias a su velocidad y agresividad.
MC: Dani Ceballos - Es un centrocampista elegante, de gran técnica y visión, más orientado a la creación y el control del ritmo que a la destrucción, ideal como interior en un equipo que busque tener la pelota.
MC: Aurélien Tchouaméni - El francés se erige como el ancla del mediocampo blanco. Tchouaméni destaca por su fuerza física, capacidad para recuperar balones y su criterio en la distribución. Será el encargado de dar equilibrio al equipo, protegiendo la defensa y liberando a sus compañeros más ofensivos
EI: Vinicius Jr. – El brasileño sigue siendo el futbolista más desequilibrante del Madrid. Su velocidad, regate y habilidad en el uno contra uno lo convierten en un dolor de cabeza para cualquier defensa. Con libertad por la izquierda, buscará asociarse con Mbappé y romper líneas constantemente, siendo la principal arma ofensiva del equipo.
MCO: Arda Güler - El turco es una de las joyas más ilusionantes del proyecto. Dotado de un exquisito golpeo, visión privilegiada y enorme calidad técnica, Güler será el encargado de generar juego entre líneas. Su creatividad y capacidad para sorprender desde media distancia lo convierten en una pieza clave en la construcción ofensiva.
ED: Brahim Díaz - Su principal virtud es la capacidad de desbordar en espacios reducidos, con cambios de dirección rápidos y gran control de balón pegado al pie. Tiene facilidad para superar rivales en el uno contra uno.
DC: Kylian Mbappé – La gran estrella del nuevo Real Madrid. Mbappé llega para ser el líder ofensivo y debutará como delantero centro. Su velocidad endiablada, instinto goleador y capacidad para decidir partidos lo sitúan como la referencia indiscutible en ataque. Con Vinicius a un costado y jóvenes talentosos como Güler y Mastantuono detrás, el francés tendrá un contexto ideal para brillar.
Así se vería la alineación del Real Madrid (4-2-3-1)
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal
Mediocampistas: Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni
Volantes ofensivos: Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz
Delanteros: Kylian Mbappe
Así se vería la alineación del Olympique Marsella (4-2-3-1)
Portero: Jeffrey de Lange
Defensas: Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo
Mediocampistas: Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes
Volantes ofensivos: Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood
Delanteros: Amine Gouiri
Más noticias sobre la Champions League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo