La posible alineación del Real Madrid vs Espanyol en la jornada 5 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid llega a la jornada 5 de LaLiga con la moral en lo más alto tras un inicio impecable en la competición doméstica y su debut exitoso en la Champions League. Con pleno de victorias en sus primeros cuatro encuentros, los de Xabi Alonso reciben al Espanyol en el Santiago Bernabéu con el objetivo de mantener la dinámica positiva y consolidar su liderato.

El técnico blanco afronta este choque con bajas sensibles, como la de Trent Alexander-Arnold, que estará de baja alrededor de dos meses, pero también con la seguridad de contar con un bloque competitivo y en forma. La alineación prevista combina experiencia, juventud y desequilibrio ofensivo, reflejo de un proyecto sólido que apunta alto esta temporada.

Posible once del Real Madrid vs RCD Espanyol

POR: Thibaut Courtois - El guardameta belga se ha convertido en un seguro de vida bajo palos. Su capacidad para aparecer en los momentos clave y su jerarquía en el área son fundamentales para dar confianza al bloque defensivo. Courtois es la primera pieza de garantía en este once.

LD: Dani Carvajal- Capitán y referente, Carvajal recupera la titularidad tras la lesión de Alexander-Arnold. Su experiencia y carácter competitivo aportan equilibrio y fiabilidad. Además, su capacidad para proyectarse al ataque será importante para abrir espacios ante un Espanyol que presumiblemente se cerrará atrás.

Real Madrid v Olympique Marseille - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

DFC: Éder Militao- El brasileño vuelve a ser un pilar en la zaga. Su velocidad al corte, potencia física y capacidad para anticipar lo convierten en un central difícil de superar. Xabi Alonso confía en él como líder defensivo, clave para contener cualquier intento de contragolpe rival.

DFC: Dean Huijsen- El joven central se perfila como acompañante de Militao. Aporta frescura, buena salida de balón y altura en el juego aéreo. Su progresión está siendo seguida con atención, y este tipo de partidos son una oportunidad para afianzarse en el once.

LI: Álvaro Carreras - El lateral español continúa ganando peso en el equipo gracias a su despliegue físico y compromiso defensivo. Su capacidad para sumarse al ataque con criterio lo convierte en una pieza útil para dar amplitud en el costado izquierdo.

MC: Aurélien Tchouaméni- El ancla del equipo. Su capacidad de recuperación y su inteligencia táctica son esenciales para dar equilibrio. El francés se encarga de destruir el juego rival y lanzar las transiciones rápidas que caracterizan al Madrid.

MC: Fede Valverde- El motor del mediocampo. Su despliegue físico, llegada desde segunda línea y golpeo de media distancia lo hacen indispensable. Valverde aporta dinamismo y agresividad en ambas fases del juego, conectando defensa y ataque con solvencia.

MCO: Arda Güler- El turco sigue demostrando su calidad técnica y visión de juego. Güler ofrece creatividad y último pase, siendo el encargado de aportar desequilibrio entre líneas. Xabi Alonso le otorga libertad para asociarse con los atacantes y generar peligro constante.

EI: Vinícius Júnior- El extremo brasileño es la gran amenaza ofensiva. Con su velocidad, regate y capacidad de desborde, Vinícius obliga a las defensas rivales a replegarse. Su conexión con Mbappé será uno de los principales atractivos del partido.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

ED: Franco Mastantuono- La joya argentina empieza a hacerse un hueco en el once. Su movilidad, inteligencia y capacidad para asociarse le permiten jugar tanto de falso nueve como de mediapunta adelantado. Será una apuesta por la juventud y el talento.

DC: Kylian Mbappé - El francés lidera el ataque blanco. Mbappé aporta gol, verticalidad y determinación en los metros finales. Su adaptación al esquema ha sido inmediata, convirtiéndose en el referente ofensivo de un Madrid que aspira a todo.

Cómo se vería la alineación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Courtois

Defensas: Carvajal, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni, Valverde, Güler

Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Mbappé

Cómo se vería la alineación del Espanyol (4-5-1)

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali

Centrocampistas: Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito, Urko González, Dolan

Delantero: Roberto

