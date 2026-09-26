La posible alineación titular de América para enfrentarse a Necaxa

El Club América evitó su segunda derrota y, además, consecutiva en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en la pasada Jornada 9 cuando disputaron el Clásico Nacional frente al Club Deportivo Guadalajara.

A pesar de haber sido anfitriones estaban cayendo por dos goles, sin embargo, el ingreso de Miguel Borja al segundo tiempo cambió el rumbo del partido y con su doblete de goles empató el marcador final 2-2.

El compromiso será este domingo 27 de septiembre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México) desde el Estadio Victoria de Aguascalientes.

A continuación, les compartimos la posible alineación del cuadro azulcrema para enfrentar al conjunto hidrocálido.

La posible alineación de América vs Necaxa

Henry Martín es el capitá del equipo | Jam Media/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El guardameta veterano, de buen posicionamiento y experiencia. Destaca por su lectura de centros y juego aéreo.

LD: Kevin Álvarez - Es un lateral rápido y explosivo, con capacidad para recorrer toda la banda. Su mayor virtud es la aceleración y las incorporaciones ofensivas. Podría reaparecer tras lesionarse la jornada pasada.

DFC: Emilio Lara - El polivalente zaguero es un elemento que no le teme a las responsabilidades y jugará con todo por hacerse de un sitio en la zaga.

DFC: Ramón Juárez - Es un defensa central fuerte y agresivo en los duelos, con buena anticipación y capacidad para defender el área. Destaca especialmente en el juego aéreo y los remates de cabeza.

LI: Cristian Borja - Es un lateral colombiano ofensivo y potente, con buen recorrido por la banda. Destaca por su velocidad, conducción y capacidad para incorporarse al ataque.

MC: Erick Sánchez - Es un volante dinámico y técnico, capaz de jugar como interior o mediocentro. Destaca por su conducción, movilidad y capacidad para romper líneas llegando desde segunda línea.

MC: Raphael Veiga - Es el cerebro creativo del equipo. Tiene excelente técnica, visión, conducción y golpeo de balón. Puede jugar como interior o mediapunta.

MD: Alejandro Zendejas - Es un extremo derecho zurdo, técnico, dinámico y creativo. Suele recortar hacia dentro para asociarse, filtrar pases o buscar el disparo.

MCO: Carlos Álvarez – El refuerzo español podría tener la primera oportunidad para ser titular, luego de las ausencias en zona ofensiva, por lo que sería una oportunidad importante.

MI: Alexis Gutiérrez - El atacante mexicano podría ver acción ante la ausencia de Brian Rodríguez, Almada es muy dado a confiar en elementos mexicano, por lo que no sería descabellado que jugada como volante o creativo.

DC: Henry Martín - El delantero centro tiene buen juego de espaldas y capacidad para fijar centrales. Destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición. Aunque podría ser duda ante el buen nivel de Miguel Borja.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Cristian Borja.

Mediocampistas: Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Alexis Gutiérrez.

Delantero: Henry Martín.

Así se vería la formación del Necaxa (3-4-3)

Portero: Christopher Andrade.

Defensas: Kaiky Naves, Alexis Peña , Agustín Oliveros.

Mediocampistas: Kevin Rosero, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz.

Delanteros: Raúl Martínez, Julián Carranza, Juan Valencia.