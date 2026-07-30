La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse vs Puebla

Se disputa la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Puebla recibe al Club Deportivo Guadalajara. Será el último compromiso antes del parón por el inicio de la Leagues Cup 2026, por lo que la actividad se reanudará dos semanas después.

La cita del juego es el viernes 31 de julio desde el Estadio Cuauhtémoc a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

A continuación, les compartimos la alineación del Rebaño Sagrado.

La alineación titular de Chivas para la Jornada 3

Alvarado viene de marcafr ante Juárez | Simon Barber/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo. Viene de ser titular en el Mundial 2026 con la selección mexicana y de inmediato tomó su lugar como titular a su regreso.

LD: Richard Ledezma - Es un lateral derecho con mucha técnica y recorrido. Es un futbolista dinámico, con buen regate y capacidad para incorporarse constantemente al ataque, generando centros peligrosos.

DFC: Daniel Aguirre - Es un defensa versátil y sobresale por su salida limpia con balón, buena lectura táctica y capacidad para romper líneas desde el fondo.

DFC: Luis Romo - Cuenta con una gran inteligencia táctica. Aporta equilibrio, recuperación y distribución del balón, además de experiencia y liderazgo.

DFC: Diego Campillo - Es un central elegante con el balón, fuerte en la marca y confiable en el juego aéreo.

LI: Bryan González - Es un lateral izquierdo de largo recorrido, veloz y con gran proyección ofensiva. Recientemente fue nombrado Balón de Oro de la Liga MX como mejor lateral del fútbol mexicano.

MCD: Fernando González - El mediocampista defensivo es uno de los referentes del equipo, es uno de los líderes que funciona como escudo.

MC: Kevin Castañeda - Es un mediocampista con excelente golpeo de balón y mucha creatividad. Sobresale por su visión, precisión en el último pase y peligro en los tiros de media distancia.

ED: Roberto Alvarado - El Piojo es uno de los mejores jugadores del equipo y un titular inamovible con profundidad.

DC: Armando González - Es un delantero centro con gran instinto goleador. Se caracteriza por su movilidad dentro del área, presión constante sobre los defensores y capacidad para definir con pocos toques. Ha sido campeón de goleo y espera repetirlo.

EI: Efraín Álvarez - Es un extremo de gran calidad técnica. Su zurda es su principal virtud, ya que puede generar ocasiones con regates, centros o disparos desde fuera del área. Una vez recuperado de su lesión es un titular fijo.

Así se vería la formación de Chivas (5-2-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo y Bryan González.

Centrocampistas: Fernando González, Kevin Castañeda.

Delantero: Roberto Alvarado, Armando González, Efraín Álvarez.

Así se vería la formación de Puebla (4-2-3-1)

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez.

Centrocampistas: Kevin Velasco, Alejandro Organista, Emiliano Gómez.

Delantero: Ignacio Maestro Puch.

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