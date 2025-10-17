Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo la Jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 19:07 horas (Ciudad de México) y 21:07 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Chivas vs Mazatlán para la Jornada 13 de la Liga MX

Armando González ha asumido la titularidad en la ofensiva rojiblanca | Hector Vivas/GettyImages

POR: Raúl Rangel - El 'Tala' se ha mantenido como el portero titular de Gabriel Milito, por lo que no se esperan novedades en la portería.

DFC: Diego Campillo - El refuerzo ha recibido la confianza del cuerpo técnico para este semestre y ha demostrado su valía.

DFC: Luis Romo - El líder defensivo está siendo usado como central dadas sus condiciones.

DFC: José Castillo - El joven zaguero está recibiendo la confianza como titular y como central.

MCD: Fernando González - El mediocampista mexicano se ha convertido en un hombre de confianza del cuerpo técnico.

MD: Richard Ledezma - Uno de los refuerzos procedentes del PSV Eindhoven en el presente torneo ha recibido minutos que lo han ayudado a adaptarse.

MC: Bryan González - Es uno de los refuerzos juveniles del equipo y que se espera que puedan aportar al cambio generacional de la plantilla, sobre todo en el mediocampo.

MC: Omar Govea - Un jugador que estaba siendo borrado por los timoneles pasados ha despertado el interés de Milito en él.

MI: Efraín Álvarez - El seleccionado mexicano es uno de los mejores jugadores del equipo y ha brillado en su primera temporada con el equipo.

DC: Santiago Sandoval - El juvenil es un hombre de confianza de Milito, me ha dado muchos minutos como titular y en las más recientes fechas ha sido dupla con la 'Hormiga' en el ataque.

DC: Armando González - La 'Hormiga' ha destacado en el ataque del Rebaño y podría volver a ser el delantero titular, pues ha respondido a la confianza con goles.

Así se vería la formación de Chivas (3-1-4-2)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo; Fernando González.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez.

Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González.