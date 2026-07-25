Este domingo 26 de julio se llevará a cabo la segunda fecha de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club de Fútbol Monterrey se cruzará ante el Club Necaxa en tierras hidrocálidas.

Matías Almeyda dirigirá su segundo compromiso con el conjunto de la Sultana del Norte y podría disponer de uno de sus más recientes refuerzos: Orbelín Pineda, elemento al que ha dirigido en Chivas y AEK Atenas.

A continuación, les mostramos la alineación del cuadro regio para este compromiso programado a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

La posible alineación de Monterrey vs Necaxa para la Jornada 2

Diego Rossi es uno de los nuevos atacantes albiazules | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - El portero mexicano se sigue manteniendo como el titular del arco ahora con la llegada al banquillo de Matías Almeyda. Le quitó el puesto a Santiago Mele y Esteban Andrada.

LD: Ricardo Chávez - El experimentado lateral derecho mexicano parece que será el nuevo titular encargado de la banda derecha.

DFC: Daniel Aceves - El lateral ha sido reconvertido a central y posee una buena técnica para controlar y distribuir el balón. Destaca por sus centros precisos y su capacidad para incorporarse al ataque sin perder orden defensivo.

DFC: Stefan Medina - El defensor colombiano es otro versátil zaguero muy completo técnicamente. Tiene una salida limpia desde el fondo, buen primer toque y precisión en los pases.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo cuenta con excelente técnica en conducción y golpeo. Es peligroso cuando llega por la banda gracias a sus centros tensos y su habilidad para combinar en espacios reducidos.

MC: Óliver Torres - El mediocampista español es un jugador base del mediocampo de Rayados y ha sido un titular desde su arribo a la institución.

MC: Jorge Rodríguez - Es un mediocampista de perfil táctico, con un control de balón seguro y una gran precisión en el pase corto y medio. Su técnica está orientada a mantener la posesión y darle equilibrio al equipo.

MD: Luca Orellano - Es un extremo derecho argentino, rápido y habilidoso. Es muy desequilibrante en ataque.

MCO: Jesús Manuel Corona - El mediocampista ofensivo mexicano es un jugador que siente los colores del club y que puede rendir en distintas posiciones del campo.

MI: Lucas Ocampos - El extremo argentino es muy potente. Es desequilibrante y goleador por banda izquierda.

DC: Diego Rossi - Es un delantero muy habilidoso, rápido y desequilibrante. Sobresale por su conducción a alta velocidad, su regate en el uno contra uno y su definición, además de poder desempeñarse por todo el frente de ataque.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Stefan Medina, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos.

Delantero: Diego Rossi.

Así se vería la formación de Necaxa (4-3-3)

Portero: Luis Jiménez.

Defensas: Agustín Oliveros, Alexis Peña, Raúl Martínez, Carlos Vargas.

Centrocampistas: Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Juan Torres.

Delantero: Julián Carranza, Javier Ruiz, Ricardo Monreal.