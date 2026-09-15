La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar a Osasuna

El Atlético de Madrid necesitaba ganar, en especial después de la derrota en la Champions contra el Liverpool y el 0-3 contra el Athletic Club en LaLiga. Esas caídas fueron un golpe para los dirigidos por Diego Simeone, que levantaron cabeza y se quedaron con los tres puntos en la visita a la Real Sociedad el domingo.

Ahora, el torneo local sigue su rumbo y el Colchonero recibirá al Osasuna en el Metropolitano por la fecha 6 este miércoles. Buscará seguir sumando para acomodarse en la tabla, donde marcha cuarto con 10 puntos, los mismos que el Alavés y el Sevilla.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Osasuna

Giuliano Simeone, Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

POR: Jan Oblak - Pudo quedarse con la valla invicta el domingo después de cuatro partidos recibiendo goles. El miércoles puede que su trabajo sea menos exigente y que el equipo avance metros, brindandole la confianza de defenderlos en un posible contragolpe.

LD: Marcos Llorente - Siguió con su rutina contra el Liverpool en la Champions, con un gol a los 17 minutos de partido y ya tiene cinco tantos en ese estadio. Tiene mucho recorrido dentro de la cancha y esa velocidad y aguante le da al Colchonero la posibilidad de sumar un jugador al ataque sin cambiar el esquema.

DFC: Marc Pubill - Es interesante ver como se mueve durante los partidos. Anticipa bien, pero en esas jugadas muchas veces descuida su espalda. De acá en adelante tiene que tener mejor lectura para saber cuando conviene avanzar y cuándo tiene que resguardar más y cuidar la defensa.

DFC: Dávid Hancko - La mano derecha de Oblak. Corrige los posibles errores de sus compañeros y va al uno contra uno para evitar que los rivales generen peligro en su área. Se está animando a pasar al ataque en algunos partidos y, de hecho, el fin de semana dio la asistencia para el gol de Giuliano Simeone.

LI: Alejandro Grimaldo - Está con el envión de un partido brillante. Si algo caracteriza al defensor, es su versatilidad y facilidad para ser útil en ataque, algo que no se le venía dando desde que llegó a Madrid y, finalmente, llegó el domingo. Marcó gol y dio una asistencia, reflejo clarísimo de la faceta ofensiva que el Atlético fue a buscar cuando lo contrató.

MD: Giuliano Simeone - Corre por todos lados y rápidisimo. Eso da sus frutos, como contra la Real, que esas virtudes le ayudaron a hacer una conducción para firmar el 0-3. Ya lleva dos goles y una asistencia en cinco fechas de LaLiga.

MC: Morten Hjulmand - Está mejor posicionado que las primeras fechas, en el sentido que entiende en qué sector le conviene estar cuando los partidos se complican, para que el equipo no se quiebre. Recupera con anticipación y lee rápido para dar el pase a sus compañeros.

MC: Koke - Su ingreso en San Sebastián le ayudó al equipo a pararse mejor en la cancha. Esa experiencia podría darle la titularidad contra el Osasuna, de esta menra, su tarea sería manejar los tiempos y tomar el mando de cuándo conviene avanzar y cuándo esperar.

MI: Álex Baena - Es el goleador del equipo, con tres tantos, aunque viene de un partido irregular contra la Real. De ser titular el miércoles, es una buena oportunidad para poder estar cerca del área y recibir la pelota para generar peligro en el área rival.

DC: Jonathan David - Ya mostró lo que sabe hacer y marcó su primer gol con la camiseta rojiblanca el domingo. Su ingreso modificó la referencia ofensiva porque atacó el espacio y ofreció opción de pase dentro y fuera del área rival. Ante la posible ausencia de Julián Álvarez, el canadiense sería la opción ideal para que el Cholo complete el ataque.

DC: Ademola Lookman - Arrastra la frustración de haber marcado un solo tanto en cinco fechas, cuando la pretemporada lo mostró en otra faceta más goleadora. De todas formas, compartir el ataque con David podría liberarlo y devolverle recorrido, que es la forma en la que hace más daño.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Koke, Álex Baena

Delantero: Jonathan David, Ademola Lookman

Así se vería la formación del Osasuna (4-2-3-1)

Ante Budimir, Osasuna | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Sergio Herrera

Defensores: Íñigo Arguibide, Alejandro Catena, Rockson Yeboah, Abel Bretones

Mediocampistas: Jon Moncayola, Iker Muñoz

Mediapuntas: Rubén García, Jonathan Dubasin, Kike Barja

Delantero: Ante Budimir

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