La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

Al Atlético de Madrid poco le debe importar que Anoeta sea un campo tradicionalmente complicado para los equipos visitantes. Es que los colchoneros lucen obligados a vencer la noche del domingo (en España) a la Real Sociedad si desean conservar opciones de pelear por el título liguero.

Tras superar con éxito sus recientes dos partidos en la competición de la regularidad, la escuadra rojiblanca encara la decimoctava fecha a nueve puntos de la cima, en poder del Barcelona, quien juega el sábado. Por ende, los pupilos de Diego Simeone podrían accionar en San Sebastián a -12 de los blaugranas.

De ese modo, El Cholo Simeone dispondrá de casi toda su plantilla, a excepción del central francés Clement Lenglet y el extremo argentino Nico González; ambos lesionados, así que en su afán por conseguir las tres unidades el veterano estratega del Atleti debe alinear un once ofensivo.

El Cholo Simeone sabe que su Atlético necesita ganarle a la Real Sociedad | MANAURE QUINTERO/GettyImages

Eso sí, la Real no se lo pondrá fácil al cuadro colchonero, ya que de no sumar puntos en esta jornada puede quedarse todavía más cerca de los puestos de descenso.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs. la Real Sociedad

POR: Jan Oblak – Una vez más, el histórico esloveno lucha por el premio Zamora al guardameta menos goleado, dado que ha encajado 16 anotaciones en 17 desafíos, así que vuelve a ser una garantía cuidando los tres palos.

LD: Marcos Llorente – El canterano del Real Madrid vive un gran presente en la acera del frente, pero como carrilero diestro, al punto de haber sido clave para Simeone en la primera mitad de campaña.

DFC: Marc Pubill – El joven central viene siendo una confirmación para la entidad rojiblanca, tanto que ante la ausencia de Le Normand se ha erigido en titular formando dupla con Hancko o Lenglet.

DFC: David Hancko – Otro de los fichajes que ha respondido y hasta superado las expectativas, respecto al inicio de la justa. Bien sea de lateral o central izquierdo, el eslovaco aporta solidez en la retaguardia y notable salida del balón.

LI: Matteo Ruggeri – En la misma línea de Pubill y Hancko, el italiano ha ido a más en el ejercicio, tras ser adquirido el verano pasado desde la Atalanta. El carrilero zurdo exhibe ida y vuelta, e intensidad; un argumento, este último, que vale oro para El Cholo.

MCD: Koke – El gran capitán parece encontrarse en su mejor momento en mucho tiempo, así que contra la Real Sociedad volverá a ejercer de líder en el vértice central de la sala de máquinas.

MC: Pablo Barrios – Da igual si acciona de pivote o de organizador, Barrios es puntal en el esquema del Atlético, y su rendimiento está siendo tan bueno que probablemente se gane un lugar en la lista de España para el Mundial.

ED: Giuliano Simeone – Ya nadie duda de que el canterano de River Plate e hijo de Diego Pablo es titular por méritos propios en el XI colchonero. Es que la dinámica, intensidad y velocidad crucero que aporta pegado a la derecha lo avalan.

EI: Álex Baena – El internacional con La Roja y surgido en las inferiores del Villarreal es todo talento, así que tenerlo en el césped asegura al equipo al que representa una oportunidad real de marcar gol en cualquier momento, básicamente por su golpeo y gran calidad en el último pase. Fungiría de extremo izquierdo en Anoeta.

Tras varias semanas fuera, Álex Baena debería volver a la alineación titular del Atlético ante la Real Sociedad | Europa Press Sports/GettyImages

DC: Julián Álvarez – A pesar de no atravesar por su mejor estado de forma, La Araña es la máxima referencia en ataque del Atleti y su mejor realizador (11 goles y cinco asistencias en la 2025/2026); en consecuencia, será una amenaza constante versus el conjunto donostiarra.

DC: Alexander Sørloth – El gigante noruego ha demostrado en las dos temporadas anteriores ser un "killer" que se transforma en los meses finales de competición, tónica que los rojiblancos esperan que repita de enero a mayo, en pro de que el equipo luche por títulos.

Así sería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke (C), Barrios y Baena

Delanteros: Julián Álvarez y Sørloth

Así sería la formación de la Real Sociedad 4-5-1)

Portero: Remiro

Defensas: Elustondo, Martin, Zubeldia y Sergio Gómez

Centrocampistas: Kubo, Sucic, Gorrotxategi, Marín y Guedes

Delantero: Oyarzabal (C)