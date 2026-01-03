El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs. Betis

Es factible que al Real Madrid no le quede de otra que sacar tres puntos en el Bernabéu, este domingo ante el Betis.

Efectivamente, el conjunto merengue se verá obligado a salir airoso de su duro duelo contra su par verdiblanco si el Barcelona gana el sábado el derbi catalán a costa del Espanyol. Por ende, la ausencia de Kylian Mbappé, quien se recupera de un esguince de rodilla, no debe servir de excusa para la entidad que entrena Xabi Alonso si desea mantenerse vivo en la lucha por LaLiga.

Mbappé no estará contra el Betis | Europa Press Sports/GettyImages

A su vez, el Betis es sexto en la clasificación doméstica, cinco puntos por encima del Celta de Vigo, dueño de la séptima plaza, lo que trae consigo que arrancar al menos una unidad de la capital de España le permitirá a los del Ingeniero Pellegrini afianzarse en zona de Europa League para la 2026/2027.

Últimos 10 partidos entre Real Madrid y Betis en el Bernabéu

Es cierto que el Real Madrid ha ganado 51 de 70 desafíos contra el Betis en el Bernabéu, dato que no incluye el 0-0 en el Di Stéfano durante abril del 2021 cuando el Teatro de la Castellana se encontraba en remodelaciones en plena pandemia del Covid.

Sin embargo, al cuadro sevillano no se le ha hecho imposible salir vivo de la catedral madridista, tanto que ha sumado al menos un punto en cinco de sus recientes 10 visitas.

Asimismo, la oncena verdiblanca ha empatado, sin goles, en tres de sus últimos cinco viajes a Chamartín, mientras que ganó dos juegos al hilo allí entre septiembre de 2017 y mayo de 2019.

Por otro lado, en la campaña anterior fueron los blancos los que salieron airosos en la primera vuelta en el Bernabéu, 2-0 con doblete de Mbappé, previo a que los de Heliópolis devolvieran la moneda en la segunda vuelta, ganando 2x1 en el Benito Villamarín.

El pronóstico de la IA de Opta: Real Madrid vs. Betis

En consecuencia y tomando en cuenta la baja de Kylian, Pichichi de esta liga con 18 dianas en misma cantidad de partidos, el supercomputador de Opta, herramienta avalada por FIFA que analiza datos deportivos, dio su pronóstico para el mencionado choque entre madridistas y béticos.

Pues la IA cree que el club merengue conserva 65% de opciones de llevarse el compromiso ante el verdiblanco, por un 30% de posibilidades de empate, mientras que los hombres del chileno Pellegrini cuentan con 15% de probabilidades de victoria.