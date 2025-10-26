El próximo domingo 26 de octubre, el mítico estadio Santiago Bernabéu será testigo de una edición más por el superclásico español entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La escuadra merengue llega a este compromiso como líder absoluto de LaLiga, con un total de 24 puntos, mientras que el Barcelona se ubica en la segunda posición, con 22 unidades.

Los dirigidos por Xabi Alonso seguramente intentarán sacarle el mayor provecho posible a su localía. Un triunfo los pondría cinco puntos por arriba del FC Barcelona, luego de disputadas las primeras 10 fechas por LaLiga.

El Barcelona, por otro lado, intentará, no solo acortar distancias, sino superar al Real Madrid en la tabla de posiciones. En caso de ganar, ellos serían los nuevos punteros del campeonato.

La posible alineación titular del FC Barcelona para enfrentarse al Real Madrid

POR: Wojciech Szczesny – Guardameta polaco de gran experiencia y temple. Su agilidad, reflejos y lectura del juego le permiten reaccionar con precisión ante cualquier intento rival, convirtiéndose en una garantía de seguridad bajo los tres postes.

LD: Jules Koundé – Lateral francés que combina fuerza defensiva con dinamismo ofensivo. Su velocidad, capacidad de recuperación y precisión al centrar lo hacen indispensable tanto en tareas de contención como en la construcción del ataque.

DFC: Pau Cubarsí – Defensor central de proyección que sobresale por su técnica y serenidad. Con buen control del balón y gran sentido de la anticipación, aporta equilibrio y solidez a la zaga.

DFC: Eric García – Zaguero con amplio conocimiento táctico y buena salida desde el fondo. Su lectura del juego y disciplina defensiva lo convierten en una pieza de confianza para mantener el orden en la línea baja.

LI: Balde – Lateral izquierdo con gran potencia y presencia física. Su firmeza en los duelos, rapidez en el cierre y capacidad para iniciar jugadas desde atrás lo hacen un elemento clave en la defensa.

MCD: Pedri – Cerebro del mediocampo. Su visión, precisión en el pase y habilidad para encontrar espacios entre líneas lo consolidan como el principal generador de juego en la plantilla.

MCD: Frenkie De Jong – Mediocampista que aporta equilibrio, intensidad y control. Su capacidad para recuperar y distribuir el balón con rapidez lo convierte en un apoyo táctico fundamental.

MD: Lamine Yamal – Extremo de gran talento y desequilibrio. Su habilidad en el uno contra uno, velocidad y confianza lo hacen un constante peligro por las bandas.

MI: Fermín – Jugador versátil con visión y llegada. Capaz de conectar líneas, moverse entre espacios y generar profundidad ofensiva, suma creatividad al sistema de ataque.

MCO: Dro Fernández – Joven mediocampista formado en La Masia, de 17 años. Destaca por su técnica depurada y su lectura del juego, atributos que le permiten adaptarse con naturalidad al ritmo del primer equipo.

DC: Marcus Rashford – Atacante veloz y potente. Su capacidad para definir con precisión y desmarcarse en el momento justo lo convierte en una amenaza constante para las defensas rivales.

Así se verá la formación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Balde, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, De Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Dro Fernández, Fermín

Delantero: Marcus Rashford

Una peculiaridad en esta nueva edición del superclásico español es que todo parece indicar que ambos equipos apostarán por estrategias similares. Lo normal en encuentros así, con dibujos tácticos ''espejo'', es que sean duelos apretados, con poco margen de error, los cuales tienden a acabar en empate o por diferencia de un gol.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos

Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinícius Júnior y Jude Bellingham

Delantero: Kylian Mbappé