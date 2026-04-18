La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Everton

El Hill Dickinson Stadium será testigo del primer derbi de Merseyside en su historia, con el Everton recibiendo al Liverpool por la fecha 33 de la Premier League. La última vez que se enfrentaron fue en Anfield, en septiembre, y ahora el clásico se traslada a la casa de los Toffees.

Los Reds llegan golpeados luego de su eliminación en la Champions con un global 4-0 frente al PSG. El equipo de Arne Slot, además, convive con varias bajas que condicionan el armado del once, con la lesión de Hugo Ekitike, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles, la ausencia de Alisson Becker, que continúa con su recuperación, y la de Wataru Endo, fuera por una lesión en el pie, entre otras.

La posible alineación del Liverpool

Alexis Mac Allister, Liverpool | SOPA Images/GettyImages

POR: Giorgi Mamardashvili - Con Alisson Becker fuera, el oriundo de Georgia se consolidó bajo los tres palos. En la Champions dejó intervenciones que gustaron al DT, aunque en algunos remates pudo ofrecer algo más. De todas formas, se sostiene como una garantía en el arco mientras el titular esté lesionado.

LD: Jeremie Frimpong - El lateral no llega en su mejor momento. En su última presentación perdió varias pelotas y fue reemplazado en el descanso. Aun así, su despliegue por el sector derecho es una vía de escape para el equipo.

DFC: Ibrahima Konaté - La joya de la zaga. El francés se impone en los duelos e interviene rápidamente en las jugadas peligrosas en el área. Su juego aéreo es uno de los principales recursos de los Reds.

DFC: Virgil van Dijk - Capitán y líder. Ordena la línea defensiva y aporta jerarquía en cada una de sus intervenciones. Deja todo en cada pelota.

LI: Milos Kerkez - El húngaro se adueñó del lateral izquierdo partido a partido. Está con confianza para acercarse al área rival ya que en su último partido quedó a nada del gol con una llegada al segundo palo que exigió al arquero.

MC: Ryan Gravenberch - Mediocampista con apariciones en zona de definición. Suele romper líneas con conducción y aparece como opción en segunda jugada. De hecho, su remate desde afuera es uno de sus recursos más repetidos.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo es parte importante en la estructura del equipo. Aporta circulación, aunque viene de un rendimiento irregular y con una amonestación evitable en su último partido.

MCO: Dominik Szoboszlai - Vive su mejor temporada desde que llegó al club. Se mueve por todo el frente de ataque y asume protagonismo en los momentos en los que el equipo lo necesita. Lleva cinco goles y tres asistencias.

EI: Florian Wirtz - El alemán participa en la generación de juego y busca asociarse en espacios reducidos. Suma cuatro tantos en lo que va de la temporada, aunque se le exige mayor incidencia en el marcador.

ED: Mohamed Salah - En la recta final de su etapa en el club, Salah sigue siendo la principal carta ofensiva. Lleva seis goles y seis asistencias en la temporada y viene de convertir frente al Fulham el pasado fin de semana. Se mantiene como el jugador al que recurre el equipo para resolver en el último tercio.

DC: Cody Gakpo - Asumirá el rol de centrodelantero luego de la lesión de Hugo Ekitike, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Puede moverse por todo el frente de ataque y es una garantía para Slot, ya que suma seis goles en 26 partidos.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez,

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

Así se vería la formación del Everton (4-2-3-1)

Jordan Pickford, Everton | NurPhoto/GettyImages

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko

Mediocampistas: James Garner, Idrissa Gueye

Mediapuntas: Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Dwight McNeil

Delantero: Beto.