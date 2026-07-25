La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Sunderland

Liverpool y Sunderland se miden este sábado 25 de julio en un encuentro amistoso. En el GEODIS Park de Nashville y con el estreno de Andoni Iraola al frente de los Reds, los Reds harán su primer ensayo formar en esta nueva temporada ante un rival de la Premier League.

La posible alineación del Liverpool vs Sunderland

POR - Giorgi Mamardashvili: ante la ausencia de Alisson, dueño del arco y titular indiscutido, el georgiano deberá aprovechar la ocasión para demostrar que se puede confiar en él cuando es necesario.

LD - Jeremie Frimpong: el neerlandés no ha estado a la altura de las expectativas desde su llegada de Bayer Leverkusen. Con pretemporada y un aire nuevo en el equipo, tiene nuevo crédito.

DFC - Joe Gomez: uno de los jugadores más experimentados del plantel y un comodín para cualquier entrenador gracias a su capacidad para actuar como central o lateral. La pretemporada será clave para recuperar continuidad después de una campaña condicionada por las lesiones.

DFC - Jérémy Jacquet: el joven central francés es una de las caras nuevas del primer equipo y buscará aprovechar cada oportunidad durante la gira por Estados Unidos. Liverpool lo buscó por su serenidad con el balón y su capacidad en el anticipo, entre otras virtudes.

LI - Milos Kerkez: un lateral de recorrido incansable. Su intensidad para atacar y regresar a defender encaja perfectamente con el alto ritmo que propone Iraola.

MC - Dominik Szoboszlai: el mejor jugador del equipo en la temporada pasada y un referente de este nuevo plantel. El húngaro aporta un gran remate de media distancia, visión de juego y llegada al área rival.

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

MC - Trey Nyoni: con apenas 19 años, el inglés es uno de los talentos más prometedores de la cantera. Esta pretemporada representa una oportunidad inmejorable para convencer al nuevo cuerpo técnico de que puede tener un lugar estable en la rotación del primer equipo.

ED - Rio Ngumoha: continúa dando pasos firmes en su progresión. Su cambio de ritmo y habilidad en el uno contra uno lo convierten en un jugador muy difícil de contener.

MCO - Harvey Elliott: a pesar de su juventud, ya es uno de los futbolistas con mayor recorrido en el primer equipo. Su calidad técnica, creatividad entre líneas y facilidad para filtrar el último pase hacen que siga siendo una pieza muy valiosa en la construcción ofensiva.

EI - Federico Chiesa: el italiano intentará aprovechar la pretemporada para recuperar protagonismo. Cuando está en plenitud física aporta velocidad, agresividad para atacar los espacios y una gran capacidad para definir con ambas piernas.

DC - Jayden Danns: este delantero surgido de la cantera afronta una nueva oportunidad para demostrar que puede competir por un lugar en la plantilla. Lo suyo es la movilidad dentro del área, el olfato goleador e intensidad para presionar al rival en la salida.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez

Mediocampistas: Dominik Szoboszlai, Trey Nyoni

Mediapuntas: Harvey Elliott, Rio Ngumoha, Federico Chiesa

Centrodelantero: Jayden Danns

Así se vería la formación del Sunderland (4-2-3-1)

York City v Sunderland - Pre Season Friendly - LNER Community Stadium | Annabel Lee-Ellis - PA Images/GettyImages

Portero: Melker Ellborg

Defensas: Nordi Mukiele, Luke O'Nien, Trai Hume, Reinildo Mandava

Mediocampistas: Alan Browne, Chris Rigg

Mediapuntas: Jocelin Ta Bi, Enzo Le Fee, Timur Tutierov

Delanteros: Trey Samuel-Ogunsuyitkins