La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Leeds United

El Liverpool de Arne Slot llega a este compromiso en pleno renacimiento futbolístico. Los Reds han recuperado su lugar en el Top 4 de la Premier League tras vencer a los Wolves, impulsados por una actuación devastadora de Florian Wirtz, quien finalmente estrenó su cuenta goleadora.

El equipo local acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y parece haber encontrado su ritmo, aunque afronta el inicio del año calendario sin Mohamed Salah (Copa África) ni Alexander Isak (lesión).

En la otra vereda, el Leeds United enfrenta una crisis defensiva tras la grave lesión de Joe Rodon ante el Sunderland. Sin embargo, los de Daniel Farke tienen una carta ganadora: Dominic Calvert-Lewin, quien vive un momento dulce.

La posible alineación del Liverpool vs Leeds United

POR: Alisson Becker - El muro brasileño. Su presencia es garantía de seguridad para un equipo que ha vuelto a encontrar solidez en las últimas jornadas.

LD: Jeremie Frimpong - Velocidad y profundidad. Su capacidad para convertirse en un extremo más será clave para obligar al Leeds a retroceder sus líneas.

DFC: Ibrahima Konaté - La potencia física. Deberá estar atento al juego aéreo y físico de Calvert-Lewin, el hombre más peligroso del rival.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y líder. Con las bajas en la plantilla, su jerarquía es indispensable para organizar la salida de balón y mantener el orden táctico.

LI: Milos Kerkez - Juventud y despliegue. El húngaro se afianza en el lateral izquierdo, aportando ida y vuelta constante por su banda.

MC: Ryan Gravenberch - En estado de gracia. Viene de marcar ante los Wolves y atraviesa un gran momento de forma, siendo vital en la transición defensa-ataque.

MC: Curtis Jones - El equilibrio en la medular. Su trabajo silencioso permite liberar a los jugadores más creativos y mantener la posesión del balón.

MD: Dominik Szoboszlai - El regreso esperado. Vuelve tras cumplir sanción y desplazará a Federico Chiesa del once titular. Su energía y disparo de media distancia son armas fundamentales para Slot.

MC: Alexis Mac Allister - El cerebro del equipo. Actuando en zonas interiores, será el encargado de filtrar pases y conectar con la línea de ataque.

MI: Florian Wirtz - La estrella del momento. Tras una actuación consagratoria con gol incluido, el alemán busca mantener su nivel devastador partiendo desde la izquierda o el centro.

DC: Hugo Ekitike - La oportunidad de oro. Ante las ausencias de Salah e Isak, y con Gakpo probablemente en el banquillo, el joven delantero será la referencia de área.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Mediocampistas : Ryan Gravenberch, Curtis Jones

: Ryan Gravenberch, Curtis Jones Medios ofensivos : Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delantero: Hugo Ekitike

Así se vería la formación del Leeds United (4-3-3)

Daniel Farke se ve obligado a modificar su esquema por la lesión de Rodon, probablemente pasando a una línea de cuatro atrás e introduciendo a Ao Tanaka, quien ya sabe lo que es marcarle al Liverpool.

Portero : Lucas Perri

: Lucas Perri Defensas : Jayden Bogle, Pascal Struijk, Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson

: Jayden Bogle, Pascal Struijk, Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson Mediocampistas : Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka

: Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka Delanteros: Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin, Noah Okafor

Un choque de dinámicas opuestas donde el Liverpool intentará hacer valer su jerarquía ante un Leeds que, pese a las lesiones, llega con un delantero en racha histórica capaz de amargar la fiesta en Anfield.