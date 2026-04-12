La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Leeds

Manchester United y Leeds cerrarán la jornada 32 de la Premier League este lunes 13 de abril en el mítico estadio de Old Trafford. Los Red Devils, terceros en el certamen, irán por un triunfo ante su gente que les permita consolidarse en los primeros tres puestos.

Del otro lado estará un Leeds necesitado de puntos para asegurar su permanencia en la división. La última vez que se vieron las caras todo acabó en un empate 1-1 por la fecha 20 del torneo.

A continuación, el posible once con el que Manchester United saldría al campo de juego.

La posible alineación titular del Manchester United vs Leeds

POR: Senne Lammens – El portero belga se adueño de un arco pesado como el United en esta temporada. Sus números marcan 25 encuentros jugados con 32 goles encajados y cinco vallas invictas.

LD: Diogo Dalot – Viene de un buen partido ante Bournemouth en el que generó 3 situaciones claras por el costado derecho. Pese a ser un infaltable en el equipo, a su juego se le podría exigir algo más de gol.

DFC: Leny Yoro – Un central ágil, con buena salida por abajo y uno que pierde muy poco en duelos aéreos defensivos.

DFC: Lisandro Martínez - La expulsión de Maguire le abre la puerta al central argentino, a quien las lesiones no le permitan demostrar su verdadera calidad. No juega en Premier desde el 10 de febrero en el empate 1-1 ante West Ham.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

LI: Luke Shaw – Aporta claridad desde el fondo, sobre todo en la salida con balón dominado. Sin embargo, no es un lateral que se caracterice por su profundidad ofensiva.

MC: Casemiro – Un referente y un líder dentro del equipo. Ha jugado 29 partidos sobre 31 posibles, en los que aportó la extraordinaria cifra de 7 goles pese al puesto en el que se desempeña.

MC: Kobbie Mainoo – Un jugador 'box to box'. Juega un papel clave en la recuperación, pero también sabe leer las jugadas para recibir sin pelota y llegar al área contraria.

MCO: Bruno Fernandes – El gran emblema de este equipo, por talento e influencia. El capitán lleva anotados 8 goles en 28 encuentros, pero por lo que más destaca es por sus asistencias: ha hecho 16 en esta Premier, 9 de ellas en los últimos 11 partidos.

ED: Bryan Mbeumo – Un delantero capaz de jugar como extremo o como referente de área. Tiene potencia, un gran remate y un muy buen juego aéreo, lo que lo convierte en una de las armas más peligrosas que tiene el United.

EI: Matheus Cunha – Tras una primera mitad del torneo algo decepcionante, el brasileño se soltó y comenzó a llegar seguido al gol. Ante Bournemouth aportó una asistencia en el 2-2 y frente a Aston Villa anotó uno de los goles de la victoria.

DC: Benjamin Sesko – Y si hablamos de soltarse, el esloveno es el mejor ejemplo. De sus 9 tantos en esta Premier, 7 los marcó en los últimos 11 encuentros. Un gran finalizador de jugadas que necesita ser abastecido para destacar.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Benjamin Sesko

AFC Bournemouth v Manchester United - Premier League - Vitality Stadium | Andrew Matthews - PA Images/GettyImages

Así se vería la formación del Leeds(3-4-1-2)

Leeds United v Brentford - Premier League - Elland Road | Richard Sellers - PA Images/GettyImages

Portero: Karl Darlow

Defensas: Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Pascal Struijk

Mediocampistas: Jayden Bogle, Ao Tanaka, Ilia Gruev, James Justin

Volantes ofensivos: Ethan Ampadu

Delantero: Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin