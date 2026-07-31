La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar a la Fiorentina

Real Madrid sale al campo del Wörthersee Stadion de Austria este sábado 1° de agosto para enfrentar a la Fiorentina en el segundo de sus partidos de preparación. Bajo el mando de José Mourinho, el equipo blanco busca seguir afianzando ideas y probando jugadores para llegar de la mejor forma al inicio de la competencia oficial.

Del otro lado estará un conjunto italiano al que ya enfrentó en dos ocasiones en partidos amistosos con un triunfo por lado en 2014 y 2017.

La posible alineación del Real Madrid

POR - Andriy Lunin: El ucraniano volverá a ocupar el arco buscando demostrar que está preparado para responder cada vez que Thibaut Courtois no esté disponible. Sus reflejos y se velocidad de piernas, dos de sus grandes fortalezas.

LD - Trent Alexander-Arnold: Considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, sorpresivamente no fue convocado por Tuchel para el Mundial. Su precisión en los pases largos y su capacidad de sumarse al ataque son sus mayores virtudes.

DFC - Mario Rivas: El joven central continúa dando pasos importantes dentro de la cantera madridista. Esta clase de encuentros le permiten medirse ante rivales de mayor exigencia y demostrar que puede acercarse cada vez más al primer equipo.

DFC - Dean Huijsen: Tranquilidad para salir jugando, capacidad para romper líneas con pases largos y personalidad pese a su juventud hacen que muchos lo vean como un defensor llamado a marcar una época.

LI - Álvaro Carreras: Formado en la cantera del Real Madrid antes de continuar su carrera en el extranjero, el lateral regresó al club con mayor experiencia tras su paso por Benfica. No la tiene sencilla: deberá pelear el puesto con Cucurella y Mendy.

MC - Federico Valverde: Tras un final de temporada marcado por algunos altercados y críticas, el uruguayo va en busca de recuperar sensaciones y confianza. Su despliegue físico y su liderazgo lo hacen un jugador indispensable en este Madrid.

MC - Eduardo Camavinga: El comodín de la plantilla. Puede actuar como mediocentro, interior e incluso lateral, siempre aportando intensidad, recuperación y conducción.

MCO - Franco Mastantuono: El ex-River afronta una pretemporada muy importante. Aunque tiene muchas opciones de salir cedido para seguir creciendo, cada minuto con el primer equipo representa una oportunidad para convencer al cuerpo técnico de que puede competir al máximo nivel.

Franco Mastantuono of Real Madrid CF seen in action during a | SOPA Images/GettyImages

MCO - Arda Güler: Luego de una temporada de consolidación en el primer equipo, el turco quiere demostrar que se ha ganado un lugar en el once titular. Dueño de una zurda exquisita, tiene visión de juego y facilidad para generar ocasiones.

EI - Alexis Ciria: Una de las grandes joyas de La Fábrica. El extremo llegó procedente del Sevilla este año y está considerado uno de los talentos con mayor proyección de la cantera por su desborde y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

DC - Daniel Yáñez: Viene de destacar con las categorías inferiores del Real Madrid y ya ha llamado la atención por su facilidad para ver portería. Esta pretemporada puede ser determinante para seguir acumulando experiencia con el primer equipo antes de definir su futuro inmediato.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Mario Rivas, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Arda Gule

Delanteros: Alexis Ciria, Daniel Yáñez

Así se vería la formación de la Fiorentina (4-4-2)

Portero: David de Gea

Defensores: Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Marin Pongracic, Niccolò Fortini

Mediocampistas: Mandragora, Atta, Fagioli, Fabbian

Delanteros: Kean, Piccoli.