La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Espanyol

El Real Madrid no depende de sí mismo para ganar LaLiga, aun así va a hacer todo lo que esté a su alcance para seguir sumando puntos y acercarse al Barcelona.

Ahora le toca enfrentar al Espanyol, que está 13° en la tabla. Kylian Mbappé habría sufrido una pequeña rotura de fibras en el partido contra el Betis y será baja este domingo.

La posible alineación del Real Madrid

Federico Valverde, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

POR: Andriy Lunin - Responde con buenos reflejos bajo el arco. En el juego aéreo todavía tiene alguna que otra situación en las que no termina de imponerse con autoridad.

LD: Trent Alexander-Arnold - Desde su sector puede dar un pase largo que deja a algun compañero mano a mano con la defensa rival. Ya mostró que, cuando se adelanta, puede inventar asistencias de la nada. El problema aparece cuando le toca retroceder y defender su sector, donde no siempre llega a tiempo ni bien perfilado.

DFC: Antonio Rüdiger - Vive por y para el choque, donde va sin medirse y lo lleva a jugar al límite, con esa agresividad que lo define. Saca ventaja desde lo físico.

DFC: Dean Huijsen - Se anima a soltarse y adelantar líneas; de hecho, suma 2 goles y 2 asistencias en LaLiga, un dato que refleja su influencia cuando se suelta. Todavía tiene momentos en los que queda expuesto contra los rivales.

LI: Ferland Mendy - Brilla en el uno contra uno. Su prioridad está en cerrar su sector y no perder la marca. No destaca precisamente por su desempeño en el ataque, por lo que suele jugar más retrasado.

MC: Aurélien Tchouaméni - Funciona como ancla y pasadizo entre defensa y mediocampo. Se ubica por delante de la zaga. No jugó contra el Betis por lo que llega descansado.

MC: Jude Bellingham - Sigue dubitativo en su accionar. Interviene mucho y se adelanta hasta el área, el tema es que le cuesta cerrar las acciones con acierto.

MC: Federico Valverde - Su impacto no pasa por un único lugar. Puede iniciar una jugada en el mediocampo y terminarla él mismo con un remate, o aparecer desde atrás para sorprender cuando nadie lo sigue. En LaLiga suma 5 goles y 8 asistencias. Justamente, destaca más cuando se suelta, porque cuando queda demasiado atado a su posicion, pierde la característica que lo distingue.

MCO: Brahim Díaz - Arranca metido al 100% en el partido y pide la pelota en todas las jugadas. Se puede sacar marcas de encima facilmente y sabe entenderse con sus compañeros para darles pases peligrosos. Se involucra mucho en la creación, pero su influencia se diluye con el correr de los minutos.

DC: Vinícius Jr. - Puede pasar desapercibido durante mucho rato en los partidos y, de repente, aparecerse en una jugada para "salvar las papas". En LaLiga suma 13 goles en 28 titularidades. Ese apuro por marcar muchas veces lo deja mal parado y sin ángulo de definición.

DC: Gonzalo García - La lesión de Mbappé le abre las puertas para meterse en el once. En una temporada con 6 titularidades dejó 4 goles. Pide más minutos para soltarse y esta aparece como una buena oportunidad para asentarse.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-1-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Ferland Mendy, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Federico Valverde

Mediapunta: Brahim Díaz

Delanteros: Vinícius Jr., Gonzalo García

Así se vería la formación del Espanyol (4-2-3-1)

Pere Milla, Espanyol | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Marko Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Omar El Hilali

Mediocampistas: Edu Expósito, Urko González

Mediapuntas: Pere Milla, Ramón Terrats, Cyril Ngonge

Delantero: Kike García