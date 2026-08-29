La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Málaga

El Real Madrid está cumpliendo con las expectativas de propios y ajenos. La llegada de José Mourinho y los refuerzos de primer nivel que se sumaron en el mercado de fichajes están dando resultados, mientras que los jugadores que venían de procesos anteriores también elevaron su nivel. El invicto ya llegó a 11 partidos y el objetivo ahora será estirarlo cuando reciba al Málaga por la fecha 3 de LaLiga. El Merengue no sufrió nuevas bajas, además de las que ya venía arrastrando de encuentros anteriores.

La posible alineación del Real Madrid vs Málaga

Vinicius Jr, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Todavía no logró una valla invicta en los partidos disputados de LaLiga. De todas formas, esos dos goles no fueron su responsabilidad y, de hecho, más allá de esa situación de peligro, no tuvo muchas intervenciones. Volvió bien después de la lesión que tuvo en el Mundial.

LD: Denzel Dumfries - La idea detrás del planteo táctico del DT es un recorrido de punta a punta por el sector derecho. Tiene que trabajar en lo que pasa a sus espaldas y retroceder a tiempo cuando el partido lo requiera, sobre todo porque lo tiene a Trent Alexander-Arnold pisándole los talones y esperando su oportunidad.

DFC: Ibrahima Konaté - Mucha intensidad, para bien, además de aportar en el juego aéreo. El problema es que esa potencia muchas veces está en el límite y termina amonestado, por lo que tiene que cuidarse para evitar ver otra tarjeta este domingo.

DFC: Dean Huijsen - Un presente muy bueno. En esta posición se muestra más seguro y firme en los cortes, también más participativo con el resto del equipo. Se adelanta también cuando están en ataque y, de hecho, en los partidos de pretemporada tuvo su festejo.

LI: Álvaro Carreras - Hay muchas posibilidades que Carreras deje de ser el titular merengue en el costado izquierdo debido a rendimientos irregulares en los partidos que viene jugando. Marc Cucurella es su reemplazo, por ahora, pero todo indicaría que un mal partido más y entra el campeón del mundo para quedarse con el puesto.

MC: Federico Valverde - Se reencontró con el futbol. Terminó colaborando en el gol de Kylian Mbappe contra la Real Sociedad y ahora se muestra más en el ataque, como opción y como peligro. Era cuestión de sumar rodaje y recuperar la confianza que el cierre de temporada pasado y el Mundial le arrebataron.

MC: Bernardo Silva - No termina de encontrarse en la idea que tiene Mou para sus tareas en el mediocampo. Crece cuando llega al área rival y pierde fuerza cuando tiene que defender. Su adaptación sigue en marcha, partido a partido.

ED: Arda Güler - De menos a más. Arranca desde la derecha y se va acercando a sectores internos para conectar con Jude Bellingham y avanzar al área rival. Juega mejor a medida que se mete en el partido, asi que necesita regularidad y minutos para mostrar todo su potencial.

MCO: Jude Bellingham - Lleva un gol y dos asistencias en los dos partidos de LaLiga. Su Mundial goleador se trasladó inmediatamente al Madrid. Mou le dio menos trabajo en la construcción de jugadas y pasó a ser más el ejecutor, y por ahora da resultados.

EI: Vinícius Jr. - Necesitaba reencontrarse con el gol y, finalmente, lo logró. Si bien tiene muchas imprecisiones, pudó marcar y asistir contra la Real. Tiene que entenderse mejor con el resto de sus compañeros para poder generar peligro, con Kylian Mbappé ya lo está logrando.

DC: Kylian Mbappé - No había marcado contra el Espanyol y se desquitó con hat-trick ante la Real. Intenta todo el tiempo, va de acá para allá mostrandose como opción y acompañando al resto del equipo cuando hay que entrar al área rival.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva

Mediapuntas: Arda Guler, Jude Bellingham, Vinícius Jr.

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Málaga (4-2-3-1)

Carlos Puga, Malaga | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Alfonso Herrero

Defensas: Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita Garrido

Mediocampistas: Dani Lorenzo, Izan Merino

Mediapuntas: Juan Cruz, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz

Delantero: Chupe