La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Real Betis

12 partidos invicto, con 30 goles a favor y ocho en contra en ese período. Así viene el Real Madrid desde su última derrota, el 10 de mayo en el clásico contra el Barcelona. Ahora, con José Mourinho como DT y un equipo renovado, celebró en la pretemporada y comenzó LaLiga con el pie derecho. Luego de una victoria 4-0 contra el Málaga en el Bernabéu, llega la hora de enfrentar al Real Betis de visitante. Los verdiblancos vienen de sufrir una dura derrota 5-2 contra el Levante y buscarán ganarle al Merengue en casa.

La posible alineación del Real Madrid vs Real Betis

Jude Bellingham, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Recién en la tercera fecha pudo mantener la valla invicta y atajar alguna que otra llegada del Málaga sin mayores preocupaciones. Contra el Betis buscará repetir el desempeño del domingo.

LD: Denzel Dumfries - Trent Alexander-Arnold aprovechó su oportunidad contra el Málaga e incluso le dio la asistencia a Kylian Mbappé para el segundo gol, por lo que es una duda si Dumfries será o no el titular. En caso que lo sea, va a tener que demostrar porqué tiene que ser la primera opción.

DFC: Ibrahima Konaté - Mostró buen fútbol en las primeras dos fechas. El domingo entró Antonio Rüdiger en su lugar por lo que llega descansado para la fecha 4. Tiene que medir la agresividad a la hora de los uno contra uno, pero lo compensa con el juego aéreo y la potencia para las salidas.

DFC: Dean Huijsen - Evolución constante. Le cambiaron a sus compañeros de la zaga en estas primera fechas y el mantuvo su lugar, que es un mensaje clarísimo de la confianza que le tiene el DT. Su lectura para anticipar y la salida lo convirtieron en un jugador difícil de reemplazar.

LI: Marc Cucurella - Cucu es uno de los futbolistas que los técnicos disfrutan de tener en el equipo porque para defender es intenso, pero para el ataque lo es aun más. Se entiende bien con sus compañeros y adelanta líneas para colaborar con los delanteros.

MC: Federico Valverde - Por ahora, todo pareciera que su rol esta temporada será más de liderazgo. No mostró el potencial que tuvo otras temporadas, pero también sabe que tiene que readaptarse a nuevos compañeros y un nuevo entrenador.

MC: Bernardo Silva - Se desempeña mejor cuando puede adelantarse para estar presente en el ataque y, para eso, tendrá que conformar una sociedad y mayor entendimiento con Valverde. El ex Manchester City todavía está descifrando dónde puede servirle más a Mourinho.

MC: Jude Bellingham - Está jugando mejor que nunca y, en parte, es porque finalmente encontró a un DT que entiende donde puede jugar mejor y ser más útil. El Mundial también le dio más confianza y la experiencia de llevar tres años ya con la camiseta del Merengue. Lleva dos goles en tres fechas.

ED: Arda Güler - No está teniendo los minutos que le gustaría, pero responde cuando está. Firmó el 4-0 del domingo y le dio una asistencia a Bellingham contra el Espanyol. Podría volver al once como recompensa de un buen desempeño.

DC: Kylian Mbappé - Va camino a repetir la hazaña de la temporada pasada. Hat-trick contra la Real Sociedad y gol contra el Málaga. Viene de ser goleador en el Mundial, con 10 tantos, y ya muestra ese mismo nivel con el Madrid.

EI: Vinícius Jr. - Todavía está lejos de su versión habitual, pero ya hizo un gol y dio dos asistencias. Le falta la confianza de siempre y aún asi responde a lo que el equipo y el DT necesita. Se muestra mucho más solidario con sus compañeros y receptivo a la hora de colaborar en jugadas.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Jude Bellingham, Federico Valverde, Bernardo Silva

Delanteros: Arda Guler, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Así se vería la formación del Real Betis (4-2-3-1)

Rodrigo Riquelme, Real Betis | NurPhoto/GettyImages

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Fran García, Natan, Diego Llorente, Héctor Bellerín

Mediocampistas: Facundo Bernal, Marc Roca

Mediapuntas: Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme

Delantero: Cucho Hernández

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