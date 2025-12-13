La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Alavés

LaLiga alcanza la Jornada 16 con un partido de tintes dramáticos en Vitoria. El Deportivo Alavés recibe al Real Madrid este domingo en el Estadio de Mendizorroza, con mucho en juego para los merengues.

El contexto es crítico para los visitantes. El Real Madrid de Xabi Alonso llega "herido de muerte" tras caer ante el Celta y el Manchester City, resultados que han puesto en entredicho la continuidad del proyecto.

Además, los blancos viajan con una lista de bajas terrorífica que incluye a11 jugadores entre lesiones y las expulsiones de Carreras, Fran García y Endrick.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Image Photo Agency/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Alavés: jugador por jugador

POR: Thibaut Courtois - El guardameta belga es la única certeza en la retaguardia. Su actuación será fundamental para sostener a un equipo que ha perdido solidez defensiva en la última semana.

LD: Federico Valverde - El 'Halcón' se sacrifica nuevamente. Ante la falta de efectivos, el uruguayo deberá ocupar el carril derecho, aportando su inagotable despliegue físico tanto en defensa como en ataque.

DFC: Raúl Asencio - El canterano se mantiene como titular obligado. Su sobriedad será puesta a prueba en un ambiente hostil, acompañando al líder de la zaga.

DFC: Antonio Rüdiger - El jefe de la defensa. Sin Militao ni Alaba, el alemán debe multiplicar su liderazgo y contundencia para organizar una línea defensiva inédita.

LI: Eduardo Camavinga - La solución de emergencia favorita. Con las expulsiones de los laterales izquierdos (Carreras y Fran García), el francés volverá a esa posición, donde su capacidad de recuperación y salida de balón son vitales.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

MCD: Aurélien Tchouaméni - El ancla del equipo. Su presencia física será clave para ganar los duelos en el mediocampo y proteger a la defensa central.

MC: Arda Güler - Ante las bajas, el turco asume galones en la creación. Su visión de juego y talento para el último pase son la esperanza para conectar con los delanteros.

MC: Jude Bellingham - El todoterreno inglés deberá liderar el ataque desde segunda línea. Su llegada al área y capacidad goleadora son urgentes ante la ausencia de Mbappé.

ED: Rodrygo - El brasileño debe dar un paso al frente. Su regate y asociación son necesarios para desequilibrar el partido por la banda derecha.

EI: Vinícius Jr. - La máxima figura disponible. Sin su socio francés, toda la responsabilidad ofensiva recae sobre sus hombros y su capacidad para desbordar por izquierda.

DC: Gonzalo García - La gran sorpresa por necesidad. Con Endrick suspendido y Mbappé fuera, el canterano del Castilla recibe la alternativa como referencia en punta en un partido de máxima tensión.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga

: Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga Mediocampistas : Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham

: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham Delanteros: Rodrygo, Gonzalo García, Vinícius Jr.

Así se vería la formación del Alavés (4-3-3)

El equipo del 'Chacho' Coudet, motivado y casi al completo, buscará explotar las debilidades defensivas del Madrid con un esquema agresivo en la presión.

Portero : Antonio Sivera

: Antonio Sivera Defensas : Facundo Tenaglia, Joaquín Panichelli, Víctor Parada, J. Castro (Jonny)

: Facundo Tenaglia, Joaquín Panichelli, Víctor Parada, J. Castro (Jonny) Mediocampistas : Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez

: Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez Delanteros: Abde Rebbach, Calebe, Lucas Boyé

El Real Madrid se juega la vida en Vitoria, donde una derrota podría sentenciar el futuro de Xabi Alonso.