Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentar al Alavés

El Real Madrid viaja a Vitoria para enfrentar al Alavés en un momento crítico de la temporada. Lo que debería ser una visita de rutina se ha convertido en un rompecabezas de máxima dificultad para el técnico Xabi Alonso.

El equipo merengue se juega gran parte de sus aspiraciones en esta jornada, pero lo hará bajo condiciones extremas: sin su columna vertebral defensiva y con la ausencia casi segura de su máximo referente ofensivo.

La convocatoria es un drama para el cuerpo técnico, que deberá improvisar ante la falta de efectivos en todas las líneas.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY | THOMAS COEX/GettyImages

Jugadores lesionados del Real Madrid vs Alavés

La enfermería de Valdebebas está desbordada. La preocupación principal gira en torno a la estrella del equipo, pero el problema estructural está en la retaguardia.

Kylian Mbappé (Duda / Probable baja): Es la ausencia más sensible. El delantero francés, responsable de más de la mitad de los goles del equipo esta campaña, ya se perdió el duelo contra el Manchester City. Todo apunta a que no llegará a tiempo para la visita a Mendizorroza, dejando al ataque sin su principal arma. Se espera la confirmación definitiva en la convocatoria oficial.

Crisis total en defensa y medio campo: Xabi Alonso no podrá contar con una larga lista de titulares habituales. Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger están descartados por lesión. A ellos se suma Eduardo Camavinga, dejando al equipo sin contención y sin laterales naturales de experiencia.



Además, Fede Valverde tiene una fatiga muscular y su participación en este choque aún está en el aire.

La buena noticia para Xabi Alonso es que recupera a Dean Huijsen y seguramente sea titular en Mendizorroza.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Jugadores suspendidos del Real Madrid vs Alavés

Por si las lesiones no fueran suficientes, el aspecto disciplinario ha terminado de hundir la planificación para este partido. Las secuelas del intenso duelo ante el Celta de Vigo se cobran tres víctimas por sanción.

Álvaro Carreras, Endrick y Fran García: Los tres futbolistas vieron la tarjeta roja en el compromiso anterior vs Celta y deberán cumplir su partido de suspensión. Estas bajas reducen drásticamente las opciones de recambio, especialmente en los laterales (con Fran y Carreras fuera) y en la delantera.

En resumen, el Real Madrid saltará al campo del Alavés con un equipo de circunstancias, obligado a ganar para no perder el tren de la liga, pero con las manos atadas por una crisis de disponibilidad sin precedentes.

