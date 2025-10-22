La posible defensa del Real Madrid en El Clásico ante el Barcelona ante la baja de David Alaba

Los problemas en la defensa del Real Madrid siguen acumulándose. Este martes se confirmó la lesión de David Alaba, quien no podrá disputar el Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona por LaLiga, además del duelo de este miércoles ante la Juventus por la Champions League.

El central austriaco fue titular por primera vez en esta temporada ante el Getafe, pero fue reemplazado por Asencio para la disputa del segundo tiempo por una sobrecarga muscular en el sóleo derecho y estará de baja entre 7 y 10 días.

A la ausencia de Alaba se unen otros nombres importantes. Antonio Rüdiger continúa recuperándose de una lesión muscular que lo mantendrá fuera hasta diciembre, mientras que Carvajal, Arnold y Huijsen apuran sus plazos para llegar ante el Barcelona, aunque lo harían sin ritmo competitivo, más allá de poder sumar minutos ante la Vecchia Signora probablemente. Además, Ferland Mendy ya entrena a la par de sus compañeros, pero no está en el campo desde mayo de este año en el cierre de la temporada pasada.

Con una defensa complicada y varios futbolistas entre algodones, Xabi Alonso deberá encontrar soluciones urgentes para mantener la estabilidad de un equipo que aspira a todo.

¿Cómo podría ser la defensa del Real Madrid en El Clásico?

1. Federico Valverde

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Más allá de la polémica instalada por no querer jugar en esa posición, viene cumpliendo en el rendimiento y sin la intención de arriesgar a Trent o a Carvajal, parece un hecho que jugará allí.

2. Raul Asencio

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Desde siempre, para Xabi Alonso fue el primer suplente de Militao - Huijsen. El canterano cumplió siempre y también reemplazó a Alaba en el Coliseum el último domingo, por lo que su titularidad pareciera estar garantizada.

3. Eder Militao

Getafe v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El portugués es un líder indiscutido del equipo y una fija para el Tolosarra en la defensa. Su ímpetu y buen traslado de pelota lo pone como el gran referente de la zona central defensiva.

4. Álvaro Carreras

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Eurasia Sport Images/GettyImages

Insustituible para el DT. Su despliegue, recursos técnicos y amplitud táctica para jugar por toda la banda lo hacen indispensable. Probablemente tenga que marcar a Yamal y en ese duelo pueda estar una de las claves de El Clásico.