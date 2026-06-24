La postura de Guido Pizarro con respecto del futuro de Juan Brunetta

El futuro de Juan Brunetta continúa siendo uno de los temas más llamativos del mercado de fichajes en la Liga MX. El campeón de México, Cruz Azul, mantiene fuerte su interés por sumar al futbolista argentino y ya existen conversaciones abiertas con el entorno del jugador, en un movimiento que no apunta a ser sencillo ni de inmediata resolución.

La directiva del cuadro de la capital del país considera que Brunetta reúne las virtudes ideales para fortalecer el plantel. Su capacidad para generar juego, aparecer entre líneas y marcar diferencias en el último tercio del campo tanto con goles como con asistencias, le convierten en un objetivo clave para este verano.

En la última reunión el DT de #Tigres 🇲🇽 pidió con insistencia que Juan Brunetta no sea transferido, algo que semanas anteriores no había ocurrido, por eso #CruzAzul 🇲🇽 no logra terminar de avanzar con su llegada, al jugador le seduce jugar en La Máquina, pero está en espera. pic.twitter.com/PNQxsG9ISe — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) June 24, 2026

Del lado del futbolista, las señales son positivas para los intereses del vigente campeón de la Liga MX. Juan ve con buenos ojos la posibilidad de cambiar de aires y unirse al conjunto cementero. La opción de integrarse a uno de los proyectos más sólidos de México resulta atractiva para un jugador que no vive su mejor tiempo con los Tigres de la UANL.

Como se ha informado en este espacio, ya hay charlas abiertas con el entorno del jugador para definir las condiciones entre Cruz Azul y Brunetta. Luego de ello, los de La Noria negociarán de forma directa con la gente de los Tigres.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TIGRES-NASHVILLE | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Esto último apunta a ser lo más complejo. Tigres no está dispuesto a facilitar la salida de uno de los elementos clave de su plantel. Dentro de la institución felina existe la convicción de que Brunetta debe seguir siendo parte fndamental del equipo.

La resistencia más fuerte proviene de Guido Pizarro. El técnico de los de la UANL considera que Brunetta es una pieza vital dentro de su esquema. Un jugador sin reemplazo. Por ende, en la última reunión entre el entrenador y su directiva, el primero mostró su negativa a la baja de su capitán.

Todo apunta a que la historia será de larga duración. El interés existe, Juan escucha opciones y Cruz Azul está decidido a intentarlo. No obstante, la negativa de Tigres y la intervención de Pizarro anticipan semanas de negociaciones complejas.