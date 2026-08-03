La postura del FC Barcelona con Ferran Torres pone fin a los rumores sobre su salida

En medio de las especulaciones sobre un posible interés del Paris Saint-Germain, el FC Barcelona dejó en claro que Ferran Torres no está en venta. Desde la directiva culé consideran al delantero una pieza importante para el proyecto deportivo y descartan cualquier intención de negociar su salida durante este mercado de fichajes.

Asimismo, en el club aseguran que no existe ninguna oferta formal del conjunto parisino ni una petición del futbolista para abandonar el Camp Nou.

🚨🇪🇸 Paris Saint-Germain had new round of talks with Ferran Torres’ camp and decision will be in player’s hands.



🔵🔴 Barcelona hope to keep Ferran but it’s up to the player.



Doors opened to negotiations with PSG only if Ferran decides to leave.



🎥➕ https://t.co/JPN9WQrfnA pic.twitter.com/RmYXcFB3iB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Flick cuenta con él para la próxima temporada

La continuidad de Ferran también responde a la confianza que Hansi Flick depositó en él. El técnico alemán considera que el valenciano tendrá un papel relevante en el ataque, especialmente después de la salida de Robert Lewandowski, y valora tanto su rendimiento como su compromiso dentro y fuera de la cancha.

En esa misma línea, el Barcelona tiene previsto retomar las conversaciones para ampliar el contrato del delantero una vez cierre el mercado. La intención del conjunto catalán es aplazar la negociación hasta septiembre para facilitar la gestión económica y deportiva del club.

Solo cambiaría el escenario si el jugador lo solicita

Después de la conquista de la Copa del Mundo 2026, Ferran tiene previsto reincorporarse a la disciplina azulgrana durante la segunda semana de agosto, junto al resto de los internacionales españoles; hasta entonces, su entorno evitó hacer declaraciones para no avivar los rumores sobre una posible salida del club culé.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Por ahora, la única posibilidad que abriría la puerta a una salida sería una petición expresa del propio jugador. Sin embargo, en el azulgrana insisten en que ese escenario no tuvo lugar hasta la fecha. Con contrato vigente hasta junio de 2027, el club mantiene la intención de construir el futuro inmediato de su plantel con Ferran como parte del proyecto, independientemente de que continúe buscando reforzar su delantera con otro atacante en este mercado.

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