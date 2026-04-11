La predicción de la Inteligencia Artificial para el Clásico Joven: América vs Cruz Azul

Este sábado 11 de abril se juega una edición más del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, en duelo de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Los locales llegan a esta fecha como sextos de la clasificación con 18 puntos, mientras su rival es segundo con 27 unidades.

¡ESTADIO BANORTE RECIBE DE VUELTA A LAS ÁGUILAS! 🗣️



América ya tiene fecha para su regreso al Estadio Banorte, el 11 de abril tendrá encuentro el Clásico Joven ante Cruz Azul. Aquí los detalles. 👀🙌🏻https://t.co/OTRindXNt7 pic.twitter.com/ZBiJkixtQ1 — Vía MX (@ViaMX_) April 2, 2026

A pesar de la diferencia que hay en la clasificación, los clásicos tienen un sabor diferente y los números importan muy poco, ya que los dos equipos se dejan el alma en el terreno de juego. No obstante, los de Coapa tienen más obligación de ganar porque podrían bajar en la tabla, recordando que el formato volvió a ser el de antes donde sólo los ocho primeros pasarán a la Liguilla.



La buena noticia para las Águila es que por fin regresan a su casa, el Estadio Azteca Banorte, tras haber sido reabierto para los juegos de la selección mexicana. Aun cuando los azulcremas son el local, el inmueble sirvió mucho tiempo como casa de La Máquina, así que el factor público podría no ser tan apabullante como se espera.



Sorpresivamente, el equipo del brasileño André Jardine está entre las peores cinco ofensivas del semestre con apenas 14 goles, aunque lo complementa bien al ser la tercera mejor defensiva con solo doce dianas en contra. En este tenor, los del argentino Nicolás Larcamón le sacan diez anotaciones de diferencia a su contrincante y tiene dos tantos más en contra.

¿Cuál es la predicción de la IA para el Clásico Joven?

Al consultar con la Inteligencia Artificial de Gemini, esta sabe que las estadísticas no sirven de mucho en este tipo de partidos. Eso sí, aun cuando Cruz Azul se encuentra en mejor posición, el América siempre le complica la vida sin importa si juega de local o visitante.



Sumado a ello, hay posibilidades de ver varias anotaciones porque el 60 por ciento de sus enfrentamientos recientes han tenido gol. La apuesta es que podría darse un empate 1-1, pero Gemini tampoco ve lejana la posibilidad de que los cementeros se impongan 1-2 en un partido bastante ríspido.

Pronóstico: América 1-1 Cruz Azul