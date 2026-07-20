La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Puebla

Cruz Azul y Puebla se enfrentan este martes 21 de julio en el Estadio Banorte Azteca, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Esta será una dura prueba para los camoteros, ya que no han podido derrotar a los cementeros desde el 12 de noviembre del 2023. Fuera de ello, tienen cuatro derrotas por un empate.

💙 ¡Azules, el campeón está de regreso en el Estadio Banorte!



Nos vemos este martes para pintar las gradas de Azul, como solo ustedes saben hacerlo.



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¡Hagamos que llenar el estadio sea… pic.twitter.com/HJouxAnCUi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2026

Los dos equipos llegan a este compromiso con la frente en alto porque salieron vencedores en sus respectivos encuentros. Con respecto a La Máquina, logró remontar 2-3 al San Luis en el Estadio Libertad Financiera, gracias a un doblete de Jeremy Márquez, aunque primero hubo una pena máxima que concretó el uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández para encaminar la voltereta. Gracias a este triunfo, el director técnico Joel Huiqui demostró que sigue más que enrachado, ya que lleva ocho compromisos sin perder desde que tomó las riendas en el Clausura 2026, sacando seis victorias y dos igualadas.



Con respecto a La Franja, inició su viaje visitando a Bravos de Juárez en la frontera y un solitario tanto del argentino Edgar Maestro Puch bastó para sumar los tres puntos. No obstante, la tarea no fue sencilla para el técnico Gerardo Espinoza, ya que jugaron más de media hora con un hombre menos por la expulsión de Iker Moreno. A pesar de esto, supieron cómo defender su arco, lo que fue aplaudido por su estratega.

¿Cuál es la predicción de la IA para el Cruz Azul vs Puebla?

El argentino Agustín Palavecino y el colombiano Kevin Velasco en el Clausura 2026 | Hector Vivas/GettyImages

Al consultar a la IA de Google Gemini, destaca el buen momento que atraviesa el actual campeón del fútbol mexicano, sin olvidar el hecho de que ha dominado a La Franja en los últimos años. La victoria cementera es la opción principal al darle 73 por ciento de probabilidad de victoria, con los momios marcando -270 y -323, indicando que probablemente haya goles desde los dos lados.



Los de La Noria parten como candidatos a refrendar su título y para este compromiso se espera que tengan la posesión del esférico, tomando la iniciativa desde el arranque, sobre todo porque significa el retorno a la que mucho tiempo ha sido su casa: el Estadio Banorte Azteca. A pesar de esto, se espera que los camoteros realmente pongan resistencia, incluso hasta podrían anotar, aunque otra vez buscarían mostrar una fuerte solidez defensiva.



El pronóstico arroja que Cruz Azul vencerá 3-1 o 2-1 al Puebla, lo que lo llevaría a cosechar seis unidades en la presente campaña, dando mayor confianza al cuerpo técnico de Joel Huiqui.



Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Puebla

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