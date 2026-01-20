La principal traba que tiene la posible llegada de Ruben Neves al Real Madrid

Ruben Neves es uno de los futbolistas cuyo contrato ingresó en la recta final. Además, se trata de un jugador que puede regresar tranquilamente a alguno de los principales clubes de Europa a pesar de su estadía actual por el fútbol árabe, donde la exigencia baja drásticamente.

A fines del año pasado, Hamad Al Jaber, exjugador del Al-Hilal, dijo en declaraciones públicas: "Me temo que Neves se mudará al Real Madrid gratis después de que su contrato con el equipo expire al final de esta temporada. Hay clubes de la Premier League inglesa que quieren fichar a Neves, y los contratos que le ofrecen son por tres años, es decir, hasta que cumpla 31. Está el Real Madrid, y estoy seguro de que hay otros clubes que quieren a Neves".

Más allá de esto que surge desde Arabia, según desvela Antón Meana en la Cadena SER, el nombre de Neves, por capacidad y experiencia, el nombre de Neves está por encima de cualquier otro jugador para traer un centrocampista, pero el problema está en que el Real no valora hacer ningún fichaje hasta después del Mundial 2026.

🚨 JUST IN: Rúben Neves would LOVE to join Real Madrid in January, he was offered to the club.



The technical directors see him as a good fit, but Florentino Pérez is NOT in favor. @carrusel pic.twitter.com/uSeSnktOiA — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 19, 2026

El club blanco no quiere fichar a nadie en la zona medular de gestación porque se confia, desde la planificación deportiva a inicios de la temporada, en que jugadores como Camavinga, Ceballos y, especialmente, Arda Güler, dieran el paso definitivo. Incluso la cuestionada salida de Luka Modric tuvo que ver con comenzar a darle espacio al nacido en Turquía.

La política que desde hace tiempo mantiene el presidente contra los fichajes invernales sigue siendo un gran obstáculo para reacomodar la plantilla.

Por lo pronto, el objetivo de Neves parece ser llegar en óptimas condiciones tanto físicas como de ritmo de competencia al próximo verano, donde afrontará el Mundial 2026 con la selección de Portugal.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP