La prioridad de Denzell García de cara al mercado de verano

Si bien el torneo de Liga MX no ha terminado, más un equipo ya comienza a trazar el camino a seguir de cara al mercado de verano. De forma natural, los primeros movimientos que se ponen en lista siempre son los que se pueden realizar dentro las opciones locales, donde hay nombres muy llamativos.

Uno de ellos es Denzell García, un lateral y carrilero por derecha que también puede rendir como medio de contención. Desde su debut en Juárez lo ha hecho más que bien. Además está en constante progreso. Lo anterior, ha hecho que tres equipos de la Liga MX toquen su puerta con ofertas millonarias, mismas que hoy no seducen al jugador.

¡Lo tiene claro! 👀



Denzell García ya habría elegido su próximo destino✈️ https://t.co/Okda4q3gEQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 10, 2026

América, Toluca y Monterrey son los equipos que han llamado a Juárez para valorar condiciones del joven de 22 años. El cuadro de la frontera norte del país, fie a su naturaleza está abierto a vender a su perla, siempre y cuando las ofertas sobre la mesa alcance hasta los 8 millones de dólares.

Sin embargo, Denzell tiene otros planes en mente. De acuerdo con el reporte de Azteca Deportes el jugador tuvo un acercamiento con su manejo una vez que se ha abierto el mercado nacional. García pide a su entorno que den prioridad a la posibilidad de conseguir acomodo dentro de Europa.

Mazatlan FC v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

El ya seleccionado por México prefiere asegurarse un salto a un nivel de exigencia deportiva superior, antes que cambiar de hogar en México a uno mucho más placentero dentro y fuera del campo. Ciertamente, jugar en Juárez no ayuda en mucho a los deseos de García, pues no es un equipo muy relacionado fuera del país.

A pesar de ello, el jugador quiere intentar hasta donde sea posible buscar el viejo continente. De no conseguirlo, entonces sí abrirá la puerta a otros equipos en México.