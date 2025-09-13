La probable alineación del Al Nassr vs. Al Kholood por la Saudí Pro League
Los liderados por CR7 llegan a la jornada 2 tras golear por 5-0 a Al Taawon en el debut.
El equipo que lidera Cristiano Ronaldo dispone prácticamente de su once ideal para la temporada 2025/26 para enfrentar al Al Kholood por la jornada 2 de la Saudí Pro League, considerando los jugadores actuales y el esquema táctico habitual (4-2-3-1 o 4-3-3) del Al Nassr, según las circunstancias.
La probable alineación del Al Nassr vs. Al Kholood
- Portero: Al Aqidi - El guardameta saudí aporta seguridad bajo los palos y buen juego con los pies, ideal para un equipo que busca construir desde atrás.
- Lateral derecho: Nawaf Boushal - El jugador árabe juega principalmente por la derecha, pero bien puede hacerlo por el sector izquierdo aportando toda su experiencia y calidad.
- Central: Abdulelah Al-Amri – Después de un gran año en donde estuvo cedido en el Al-Ittihad en donde se proclamó campeón, regresó a las filas de las Águilas para hacerse de la titularidad tras la salida de Laporte.
- Central: Íñigo Martínez - Recién llegado desde el FC Barcelona, su experiencia y liderazgo refuerzan la zaga. Es un defensor sólido en el juego aéreo y con buena salida de balón.
- Lateral izquierdo: Ayman Yahya – El joven árabe de 24 años que ha jugado como extremo se ha readaptado como lateral izquierdo y ha estado siendo titular.
- Mediocentro: Marcelo Brozović - El croata es el ancla del mediocampo, con gran capacidad para recuperar balones y distribuir con precisión, clave para equilibrar el equipo.
- Medicentro: Wesley Gassova - El juvenil brasileño recién desempacado del Corinthians ha estado en las alineaciones titulares y podría encajar como apoyo ofensivo en el centro, complementando a Félix.
- Mediocentro ofensivo: João Félix - Fichaje estrella proveniente del Chelsea, aporta creatividad, visión de juego y capacidad para generar peligro en el último tercio. Puede jugar como mediapunta o en un rol más libre en el centro.
- Extremo derecho: Kingsley Coman - Su velocidad, regate y experiencia en la élite europea lo convierten en un refuerzo de lujo para la banda derecha.
- Delantero centro: Cristiano Ronaldo – El líder y goleador indiscutible del equipo, una bestia de los goles y referente en el ataque. Su presencia garantiza peligro constante en el área rival.
- Extremo izquierdo: Sadio Mané - El exjugador del Liverpool sigue siendo una pieza clave por su desborde, goles y experiencia. Su versatilidad permite rotar con Coman en las bandas.
Así se vería la formación de Al Nassr (4-3-3)
Portero: Al Aqidi
Defensas: Nawaf, Al-Amri, Íñigo Martínez, Ayman
Mediocampistas: Brozovic, Gassova; Joao Felix
Delanteros: Coman, Cristiano Ronaldo, Mané
Así se vería la formación de Al-Kholood Club (4-3-3)
Portero: Cozzani
Defensas: Al-Asmari, Ekong, Gyömbér, Al Shehri
Mediocampistas: N'Doram, Buckley, Hatan Bahbri, Khalifa, Maolida
Delanteros: Samili
GONZALO ORELLANO
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.