La probable alineación titular del América para enfrentarse al Santos Laguna

Las Águilas del América se medirán ante el Santos Laguna en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema llega a este partido tras empatar 1-1 contra los Potros de Hierro del Atlante.

A continuación te presentamos cómo saldrían los azulcremas de arranque ante los laguneros.

La probable alineación del América vs Santos Laguna

Portero: Rodolfo Cota: El veterano arquero mexicano volvería a arrancar de titular tras hacerlo en las primeras dos jornadas. Cota es un arquero sobrio y sólido, aunque ya no se encuentre en su mejor momento futbolístico. De acuerdo con los reportes más recientes, el proceso de recuperación de Luis Ángel Malagón va bien encaminado y ya se integró a los entrenamientos.

Lateral derecho: Kevin Álvarez: Álvarez ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición del América en las últimas temporadas. El lateral derecho de las Águilas suele sumarse al ataque mejor de lo que defiende y ha sido señalado por cometer errores en el fondo. Parece que Guillermo Almada busca recuperarlo.

Defensa central: Sebastián Cáceres: El central uruguayo se reincorporó al equipo desde la fecha pasada, tras participar con su selección en el Mundial 2026. Cáceres es el líder de la defensa azulcrema y su regreso es una gran noticia para Almada.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Defensa central: Israel Reyes: El zaguero mexicano no tuvo los minutos esperados en el Mundial 2026 y todo apunta a que se quedará al menos un torneo más con las Águilas, a pesar de los rumores que existían sobre su posible salida. Con el regreso de Reyes, el América gana en solidez defensiva y claridad para salir desde atrás.

Lateral izquierdo: Cristian Borja: El lateral colombiano de 33 años es uno de los elementos más regulares de la actual plantilla de las Águilas. Apunta para ser titular indiscutible esta temporada, tomando en cuenta la salida de Ralph Orquín y la posible cesión de Thiago Espinosa.

Mediocampista central: Erick Sánchez: Este es el momento para que Erick Sánchez demuestre su valía. El 'Chiquito' fue figura de la Liga MX bajo las órdenes de Guillermo Almada en el Pachuca, pero en las Águilas ha quedado a deber. Necesita recuperar su nivel para buscar un lugar en la selección mexicana.

Mediocampista central: Alexis Gutiérrez: Gutiérrez sigue sin mostrar el nivel que llegó a tener con Cruz Azul y que hizo que las Águilas se interesaran en él. El volante arrancaría como titular ante el Santos Laguna, aunque Alan Cervantes también ya está disponible, luego de cumplir con su partido de suspensión.

Mediocampista ofensivo: Raphael Veiga: El medio brasileño recibe una nueva oportunidad de mostrar su nivel tras una primera temporada decepcionante en el futbol mexicano. El exjugador de Palmeiras ha tenido chispazos, pero sigue sin tener actuaciones consistentemente buenas. Se necesita más de él.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Extremo derecho: Isaías Violante: El joven extremo mexicano fue el héroe de las Águilas en el primer partido de la temporada tras anotar el gol de la victoria ante Gallos Blancos de Querétaro. Se espera que pueda recibir más minutos esta temporada y que juegue un rol más importante bajo las órdenes de Almada.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez: El América recuperó también a Rodríguez después de su participación con Uruguay en el Mundial 2026. El extremo uruguayo es uno de los jugadores más desequilibrantes con los que cuentan los azulcremas.

Delantero centro: Henry Martín: El veterano delantero mexicano se encuentra en el ojo del huracán. Parece que finalmente está recuperado de las lesiones que le han impedido jugar en el último año, sin embargo, un amplio sector de la afición está descontenta con su rendimiento reciente y su baja de nivel. El atacante de 33 años busca revancha.

Queretaro v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Posible alineación del América contra Santos Laguna(4-3-3)

Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Domínguez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez, Henry Martín.

Posible alineación del Santos Laguna contra el América (4-3-3)

Carlos Acevedo; Javier Abella, Franco Pardo, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba; Diego González, Ezequiel Bullaude, Lucas di Yorio.

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