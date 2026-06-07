La promesa de Lamine Yamal si España gana el Mundial

Ni los mejores son inmunes a las promesas mundialistas y Lamine Yamal es el ejemplo de eso. En las últimas horas, el delantero del Barcelona subió un video a su canal de YouTube en el que respondió preguntas de sus seguidores y dejó una confesión que llamó la atención de los fanáticos de la Selección de España.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el atacante habló de su carrera, de la Eurocopa que conquistó con la Roja, de Ousmane Dembélé y también de la apuesta que cumplirá en caso de levantar la Copa del Mundo.

Yamal, una de las principales cartas del conjunto español para el torneo que se disputará en Norteamérica, parecía estar esperando ese tipo de pregunta y, como no, dejó una promesa vinculada a una posible consagración. "Si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas y sorteo 100 beats", expresó.

El delantero disputará su primera Copa del Mundo, pero no llega sin experiencia. El jóven de 18 años ya tiene encima una Eurocopa y una presencia en crecimiento dentro del seleccionado español.

Durante la charla también recordó lo que aprendió en la Euro 2024. "Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Sin prisas, que salga natural y siempre se acaba mejor de lo que se empieza", dijo.

Otro de los temas que abordó fue el Balón de Oro que terminó en manos de Ousmane Dembélé. El español admitió que pensó que podía quedarse con el galardón, aunque valoró lo que significó para su crecimiento personal que el premio fuera para el francés ganador de la Champions con el PSG. "Me fue muy bien que lo ganara Dembélé. Para crecer yo personalmente, creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no iba a valorar lo que es ganar un Balón de Oro", manifestó.

Además, destacó la relación que mantiene con el atacante francés y agradeció el apoyo que recibió en momentos complicados. "Me ayudó a crecer mucho personalmente. Me ayudó como a levantarme porque no estaba en un buen momento y creo que he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida", comentó.

España cerrará su preparación mundialista con un amistoso frente a Perú antes de iniciar su participación en el Grupo H. Allí se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay y Yamal será, de poder jugar, una de las figuras llamadas a liderar la ilusión de conquistar el título por segunda vez en la historia.