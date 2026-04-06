La razón del enfado de Lamine Yamal al final del partido ante Atlético de Madrid

Después de una investigación de Mundo Deportivo y las imágenes de DAZN, se ha podido revelar cuál fue el motivo de la molestia de juvenil canterano del FC Barcelona, Lamine Yamal, en el encuentro frente al Atlético de Madrid.

El surgido de La Masia salió del terreno de juego sin festejar el gol del triunfo 1-2 de Robert Lewandowski debido a que el entrenador de porteros José Ramón de la Fuente le ‘recriminó por disparar cuando tuvo la opción de una asistencia, por lo que no quedó nada feliz y se lo hizo saber a Hansi Flick.

La razón del enfado de Lamine Yamal

La intrahistoria de la reacción de Lamine Yamal tras el Atlético de Madrid 🆚 FC Barcelona 📸#Super8 pic.twitter.com/YgXtN0ARpE — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2026

A inicios de la semana con el vídeo compartido de DAZN se pudo confirmar la teoría de Mundo Deportivo y reveló que el desagrado era con De la Fuente.

El medio relata que en la segunda mitad del encuentro desde la banda el encargado de la estrategia del equipo le achacó que rematara cuando tenía opción de asistir, algo que también evidenciaron sus compañeros en el ataque Ferran Torres o Lewandowski, que en una jugada anterior sí le hizo un guiño de agradecimiento a Lamine por su intento de pase. Previamente, el juvenil culé había asistido a sus compañeros sin éxito de gol.

Por ende, para el minuto 85 con el empate 1-1, Lamine tomó la decisión de rematar a portería en lugar de intentar el pase. Fue entonces cuando De la Fuente le hizo un gesto que molestó dos veces Trofeo Kopa.

Por ello en las imágenes se puede apreciar su retiro hacía los vestidores tras el intento del estratega alemán de hablar con él y el gesto del jugador señalando hacía atrás con De La Fuente corriendo detrás de él.