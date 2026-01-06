La razón por la que el Real Madrid no cobraría la tarifa por la cesión de Endrick

El Real Madrid podría terminar sin recibir ninguna tarifa por la cesión de Endrick como parte del acuerdo que ha llevado al delantero a unirse al Lyon por lo que resta de la temporada 2025–26.

Tras jugar solo 99 minutos con los blancos en la primera mitad de la temporada, la salida de Endrick a Francia se anunció dos días antes de Navidad. Existe una tarifa de préstamo de 1 millón de euros (1.2 millones de dólares), y ambos clubes se reparten su salario al 50%.

El Lyon ha desmentido las afirmaciones que sugerían que estaban obligados a alinear a Endrick en 25 partidos o, de lo contrario, enfrentar una penalización financiera. El director ejecutivo, Michael Gerlinger, insistió en que "no hay nada más en el contrato" que pueda afectarles más allá del "precio máximo de la cesión".

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSER | OLIVIER CHASSIGNOLE/GettyImages

Un bono por minutos de juego

Sin embargo, se cree que existe una cláusula más matizada en el acuerdo que beneficia a ambas partes. Según publica The Athletic, por cada cinco titularidades de Endrick, el Lyon obtendrá una reducción de 200,000 euros en la tarifa original. Si se suman 25 titularidades, el millón de euros de la tarifa quedaría totalmente anulado.

La naturaleza de este trato incentiva claramente al Lyon a darle a Endrick tantas oportunidades como sea posible para reducir sus propios costes, pero no los penaliza si no lo hacen. Por su parte, el Real Madrid está dispuesto a aceptarlo si eso garantiza que el brasileño juegue con frecuencia; el tiempo de juego es crucial para su desarrollo en esta etapa de su carrera y responde a sus intereses a largo plazo.

Retour en images sur la signature d'@endrick 🔴🔵 pic.twitter.com/GkFKKyJwfW — Olympique Lyonnais (@OL) January 6, 2026

A esto se debió el retraso en el debut de Endrick

El propio Endrick comentó que "no entendía muy bien por qué" no pudo debutar contra el Mónaco en la Ligue 1 el pasado sábado, viéndose obligado a esperar hasta el choque de dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el Lille este domingo.

Esto se debe a una regla en Francia que obliga a los jugadores a esperar cuatro días desde el momento en que se completa un traspaso. Endrick fue inscrito oficialmente el 1 de enero, cuando se abrió el mercado, y no podía ser elegible para enfrentar al Mónaco solo dos días después.

El calendario que le queda al Lyon

Al Lyon le quedan 17 partidos de la Ligue 1 en los que Endrick podría participar. También tienen garantizados cinco partidos más entre la Copa de Francia y la Europa League (donde ya aseguraron su pase a la fase de eliminación directa a falta de dos jornadas).

Esto suma un mínimo de 22 partidos, cifra que aumentaría si avanzan en las competiciones de copa:

Copa de Francia: Hasta 4 partidos adicionales si llegan a la final.

Europa League: Entre 5 y 7 partidos más, dependiendo de su posición final en la fase de liga.

"No se preocupen, podrá jugar 25 partidos... e incluso más", aseguró el director deportivo Matthieu Louis-Jean durante la presentación oficial de Endrick.