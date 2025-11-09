Las alarmas sobre el estado físico de Federico Valverde parecen encenderse, después de pedir el cambio al minuto 82', en el empate en Vallecas entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

El uruguayo no pudo más, después de quejarse en varios momentos del partido de un dolor en la parte posterior del muslo derecho. En el 83', Trent Alexander-Arnold sustituyó al mediocampista, fatigado con una lesión muscular.

Aunque todavía no hay un parte médico oficial del Madrid, parece una recarga muscular, debido a lo exigente del calendario y lo valioso que ha sido Valverde para Xabi Alonso, jugando en posiciones no habituales para el jugador, como por ejemplo el lateral derecho.

“No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice, que me ha dolido”, dijo Valverde en zona mixta después del compromiso ante el Rayo.

Valverde se quejó durante varios episodios del partido | Diego Souto/GettyImages

Esto también le sucedió en Anfield, en la derrota 1-0 del Real Madrid ante el Liverpool, cuando fue sustituido al minuto 90. Esta semana se sometió a unas pruebas físicas en Valdebebas y el cuerpo médico del Madrid dictaminó que no había lesión y por eso estuvo disponible para el compromiso de LaLiga.

Lo positivo para el Madrid es que se viene un parón de selecciones y aunque Uruguay tiene en agenda enfrentar a México y Estados Unidos, lo más probable es que Valverde no sea parte de estos compromisos para recuperar su mejor versión física.

El próximo partido para el Real Madrid será el 23 de noviembre también de visitante ante el Elche y después le tocará visitar al Olympiacos en Atenas por la UEFA Champions League. El polivalente jugador charrúa ha jugado 15 de los 16 compromisos que han disputado los dirigidos por Alonso en la actual temporada 2025-2026.

Ahora tocará esperar para conocer el parte médico oficial, pero todo indica que un buen descanso para Valverde le vendrá muy bien en un momento tan exigente de la temporada.