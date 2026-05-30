La razón por la que Juan Brunetta será suplente en la final entre Toluca y Tigres UANL

En unos minutos más se llevará a cabo la gran final por la CONCACAF Champions CUP 2026, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon. Tanto Antonio: el 'Turco' Mohamed como Guido Pizarro buscarán ganar su primer título de esta competencia.

Para conseguir el objetivo, lo lógico sería pensar que ambas escuadras arrancarían el compromiso con sus mejores futbolistas dentro del terreno juego. Sin embargo, ya se han dado a conocer las alineaciones de Toluca y de Tigres, y en ella nos encontramos con una noticia inesperada: Juan Brunetta arrancará el partido en el banquillo.

Tigres UANL v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Por qué Tigres dejó fuera del 11 titular a uno de sus mejores elementos en el ataque?

En los últimos días, el rumor de que Juan Brunetta podría salir de Tigres en el próximo mercado de verano tomó mucha fuerza. Sobre todo, después de que le preguntaran por esto al propio jugador y él no cerrara por completo la posibilidad de fichar por otro equipo.

No obstante, la decisión de esta tarde no tiene absolutamente nada que ver con esto. Al margen de si Juan Brunetta sigue o no en el equipo, hoy el argentino arrancará en el banquillo porque así lo decidió Guido Pizarro.

Juan Brunetta arranca la Gran Final de Champions Cup en la banca! Decisión técnica! La inquietud de la cual les platiqué toda la semana se ha confirmado. Ojalá le salga a Guido! En un momento más les pongo más comida sobre la mesa. Ya está lista la alineación!



Un día más en la… pic.twitter.com/qaISX9kvWv — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) May 30, 2026

La variante táctica, criticada por muchos aficionados que desde ya consideran que el equipo arrancó perdiendo, tendría que ver con el hecho de contar con elementos de peso como revulsivos. Algo de suma importancia para esta clase de compromisos de ''matar o morir'', en donde cualquier error te puede costar el trofeo, y el desgaste físico tiende a elevar considerablemente las posibilidades de que estos fallos sucedan.

Además, sin Juan Brunetta en el campo, Ángel Correa vuelve a tomar la posición que mejor domina, que es la de un media punta que puede generar verdadero peligro en el área rival sin tener que cargarse a alguna de las bandas o ser incluso el centro delantero del equipo, cosas que pasan cuando Brunetta está en la cancha.

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