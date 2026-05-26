La razón por la que Tigres UANL vendería a Juan Brunetta

El próximo sábado 30 de mayo, en la cancha del estadio Nemesio Díez, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca en la gran final por la CONCACAF Champions CUP 2026.

Sin embargo, a mitad de semana, en la sultana del norte, se filtró una información que podría desestabilizar al conjunto felino de cara a lo que será, sin lugar a dudas, el partido más importante de la escuadra felina en lo que va del 2026.

Se trata de una posible venta de Juan Brunetta en el próximo mercado de fichajes. Equipos como América y el campeón Cruz Azul se apuntarían como los principales candidatos para firmarlo, desatando las críticas de los aficionados a la ‘U’ de Nuevo León, tanto por dejar ir a uno de sus activos más talentosos, como por reforzar a rivales directos por el campeonato mexicano.

¿Por qué Tigres se desprendería de uno de sus atacantes más desequilibrantes en las últimas temporadas?

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-CRUZ AZUL-TIGRES | CARL DE SOUZA/GettyImages

La razón por la que Tigres decidiría darle las gracias al ex jugador del Santos Laguna es muy sencilla. Al contar en su plantilla con una figura internacional, como lo es el argentino Ángel Correa, quien también rinde al máximo cuando juega detrás del centro delantero (misma posición que Juan Brunetta), se abre la posibilidad de utilizar esa plaza en un elemento de la misma jerarquía, pero por la banda de la izquierda, que es donde el equipo auriazul está un tanto debilitado.

De igual manera, es importante aclarar una cosa. Si bien es cierto que Guido Pizarro ya habría dado luz verde para que negocien la salida de Juan Brunetta, esta no sería para nada una operación sencilla de realizar.

Siendo más directo, si un club quiere fichar a Juan Brunetta, deberá gastar no menos de 11 millones de dólares, que es lo que estaría pidiendo Tigres por el futbolista argentino. Si no hay quien oferte por dicha cantidad, Juan seguirá jugando con la 'U' de Nuevo León.

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