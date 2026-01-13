Cristiano Ronaldo no hizo mucho para ocultar su decepción cuando fue sustituido a siete minutos del final de la derrota por 3-1 de Al-Nassr ante Al-Hilal el lunes por la noche.

El veterano delantero abrió el marcador poco antes del descanso de la primera parte. Un hábil pase de João Félix por encima de la defensa del Al-Hilal fue empujado por Kingsley Coman en el área vacía para que Ronaldo rematara con fuerza. El gol representó el 15.º de Ronaldo en una temporada liguera que apenas lleva 14 partidos.

Pero el campeón récord saudí se recompuso tras el descanso e igualó en el minuto 57 gracias a un penalti del astro Salem Al-Dawsari. Al intentar evitar que el Al-Hilal le arrebatara el balón y reiniciara el partido rápidamente, el portero del Al-Nassr, Nawaf Alaqidi, rozó con el guante la cara de Rúben Neves, lo que, tras la revisión del VAR, le valió una tarjeta roja innecesaria.

El Al-Hilal hizo valer su superioridad numérica en el minuto 81 cuando Mohamed Kanno irrumpió desde el centro del campo para adelantar a los locales. Dos minutos después, Jorge Jesús tomó la decisión que pocos han tenido el valor de tomar.

Perdiendo por un solo gol en ese momento, Jesús sustituyó a su capitán, que batía récords, por un par de piernas nuevas: el delantero brasileño de 20 años, Wesley. Ronaldo negó con la cabeza mientras sonreía con incredulidad, y se dirigió a la banda con paso firme, donde extendió los brazos.

Fue la primera vez en su carrera con el Al-Nassr que Ronaldo fue sustituido en una derrota. Su única sustitución previa en la liga se produjo en el tiempo añadido de la segunda parte de una victoria por 2-0 sobre el Al Ittihad, tras haber marcado ya.

El cambio no funcionó: Al Nassr rápidamente concedió un tercero, pero se podría perdonar a Jesús por intentar algo nuevo considerando que la fórmula actual no está funcionando.

Ronaldo comienza 2026 con un récord no deseado

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

El Al-Nassr ha perdido sus últimos tres partidos, condenando a Ronaldo a su peor comienzo de año en toda su carrera profesional. Nunca antes el jugador de 40 años había sufrido tres derrotas consecutivas al comenzar un nuevo año.

Ronaldo perdió los dos primeros partidos del Real Madrid en 2015 antes de romper la mala racha con una victoria sobre el Espanyol. Nueve años antes, el Manchester United no había ganado en sus primeros cinco partidos de 2006, pero Ronaldo aun así cosechó tres empates y dos derrotas.

Al-Nassr lideraba la clasificación de la Saudi Pro League tras acumular 10 victorias consecutivas al comienzo de la temporada, antes de que esta racha de cuatro partidos sin ganar se consolidara. Desde entonces, el equipo de Ronaldo ha caído al segundo puesto, a siete puntos de un Al-Hilal cada vez más implacable.

Tras la derrota de la semana pasada contra Al-Qadisah, un partido que Ronaldo finalizó (y marcó), el capitán del club recurrió a las redes sociales para lanzar un grito de guerra: "¡Esta lucha no ha terminado! ¡Seguimos trabajando y juntos saldremos adelante!".

Tras su desaire como sustituto, ha habido un silencio radial, lo que dice mucho más.