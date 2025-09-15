La reacción de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas sobre América

Chivas se ha llevado el clásico de la Liga MX sobre el América. Para más de uno, este resultado es la gran sorpresa de la jornada y una de las del torneo. Dicha visión no es compartida por el técnico del rebaño Gabriel Milito, quien afirma que el triunfo fue el resultado del desarrollo que han tenido todo el semestre.

Muy contento por la victoria, sobre todo por los jugadores, lo merecían, sobre todo también para nuestra gente, vinimos en una posición donde nadie imaginaba, ojalá sea el punto de partida para el futuro inmediato, hay que seguir por acá. Gabriel Milito

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Asegura que su equipo había realizado juegos competitivos más allá de que los resultados no estaban llegando.

Era un partido muy importante para nosotros, con la necesidad de la victoria, el equipo hacía méritos para tener mejores resultados, pero nos daba la espalda, bueno, hoy, una nueva oportunidad, el Clásico, de visitante, para mostrar el valor, se hizo un partido muy bueno, gran mentalidad, controlamos a un equipo como América. Gabriel Milito

El técnico concluyó afirmando que no encuentra sorpresa en la victoria de su equipo.

No considero un batacazo, no lo considero así, el equipo daba señales positivas, no ganábamos, claro, cuando no ganas parece todo mal, el entrenador, los jugadores, pero no es un batacazo, vinimos a ganar e hicimos mérito para hacerlo, ese es el mensaje que se da a la gente, no vamos a menospreciar a los jugadores, se entregan al máximo, creo que merece respeto el equipo. Gabriel Milito

