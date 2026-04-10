La reacción de los aficionados en el Santiago Bernabéu tras el 1-1 entre el Real Madrid y el Girona

El viernes 10 de abril, el Real Madrid recibió la visita del Girona, en un día poco usual para disputar encuentros de LaLiga, pero como el conjunto merengue se enfrentará al Bayern Múnich en la vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League el próximo miércoles, se les dio la facilidad de que jugaran el día de hoy para que así tuvieran un día más de descanso.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa saltaron a la cancha con la intención de sumar de a tres unidades, para así no despegarse todavía más del líder Barcelona en la lucha por el campeonato de LaLiga, y, sin embargo, las cosas no resultaron acorde a lo esperado. El duelo acabó 1-1, y si los catalenes vencen el día de mañana al RCD Espanyol, le sacarían nueve puntos de ventaja al conjunto blanco, una diferencia sumamente complicada de remontar.

Los aficionados al Real Madrid no se guardaron nada al finalizar el compromiso, y mientras los encargados del audio reprodujeron el himno del conjunto merengue a todo volumen, los silbidos de los hinchas no pasaron desapercibidos, como una muestra clara de que las cosas están cada vez peor en un entorno acostumbrado siempre a los mejores resultados.

🚨 Real Madrid fans at FT after draw at the Bernabéu and zero wins in last three games.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/6nFGun779Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026

La jugada que pudo cambiar el partido... y los silbidos

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Es verdad que un equipo como el Real Madrid no está para poner como excusa decisiones arbitrales, intentando justificar resultados adversos. Sobre todo, cuando el conjunto rival es, dicho esto con todo respeto, de una jerarquía menor a la escuadra madrileña.

Sin embargo, tampoco podemos negar que la falta que recibió Kylian Mbappé en los minutos finales del compromiso, al minuto 87, para ser exacto, merecía ser señalada como penal. O al menos esa fue sensación que le dio a Álvaro Arbeloa, y lo dejó muy en claro al término del partido, en conferencia de prensa.

No lo entiendo (sobre la falta que recibió Mbappé en el área, la cual no fue marcada), y creo que nadie lo entiende. Cuando el VAR interviene, imagino que lo hace cuando lo considera oportuno, y cuando no quiere... no interviene. Hemos enfrentado muchas situaciones con los árbitros, con este árbitro, y con el árbitro de la semana pasada en Mallorca. Es lo mismo de siempre. Es penalti aquí y hasta en la luna. Es uno más, otra semana más. Esto es lo que hay. Álvaro Arbeloa

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